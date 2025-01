Neues Turnier der FIFA Klub-WM - Finaltickets ab 630 Euro, ansonsten vierstellig Stand: 17.01.2025 10:32 Uhr

Die FIFA hat erste Tickets für die K.o.-Runde der neuen Klub-WM in den Verkauf gegeben. Beim Finale beginnen die Preise bei rund 630 Euro - und gehen tief in den vierstelligen Bereich.

Zum Start des Verkaufs der Tickets für die K.o.-Spiele waren zunächst Plätze für den dritten Rang ganz oben im MetLife Stadium in New Jersey verfügbar. 613,25 US-Dollar soll dort eine Karte mindestens kosten, mit Steuern sind das 650 US-Dollay, umgerechnet also rund 630 Euro. Die offiziellen Preise im dritten Rang betragen bis zu 1.181 US-Dollar, also rund 1.150 Euro.

Die besseren Plätze waren weitgehend noch nicht verfügbar. Über einen offiziell genehmigten Wiederverkauf gab es am Freitagmorgen auf der von der FIFA genutzten Plattform eines Ticketanbieters einige Plätze im Unterrang im Bereich zwischen 4.000 und 6.000 Euro. In dem Stadion nahe New York findet auch das Endspiel der WM 2026 statt.

"Dynamic Pricing" soll für hohe Einnahmen sorgen

Die FIFA nutzt bei der Klub-WM das Prinzip der dynamischen Preisgestaltung, das Angebot und Nachfrage bewertet, wie es bei der Buchung von Hotels, Flügen oder Zügen bekannt ist. Damit hofft die FIFA auf höchstmögliche Einnahmen bei dem Turnier.

Das Turnier stockte bei der Vermarktung in Sachen Sponsoring und Übertragungsrechte lange. Zuletzt gab die FIFA einige Sponsoren bekannt. Und fand mit DAZN einen Medienpartner, der bereit war, rund eine Milliarde US-Dollar für die Übertragungsrechte der beiden Turniere 2025 und 2029 zu zahlen. Gleichzeitig gibt es Berichte, dass der saudi-arabische Staatsfonds eine Milliarde US-Dollar in DAZN investiert. Saudi-Arabien bekam im Dezember die WM der Nationalmannschaften 2034 zugesprochen.

Dortmund und Bayern gaben Ticketpreise für ihre Fans bekannt

Borussia Dortmund und Bayern München gaben die Preise für ihre Gruppenspiele schon bekannt. Die Preise in den beiden Kategorien variieren je nach Gegner und sind in einer Kategorie durchweg dreistellig.