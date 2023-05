Entscheidungen in Europas Ligen Leicester vor dem Abstieg - PSG noch nicht Meister Stand: 26.05.2023 17:45 Uhr

In den anderen Topligen Europas stehen die Meister fest. Ein paar interessante Entscheidungen stehen aber noch an. In England steht Leicester City vor dem Abstieg.

Die Bundesliga bietet in dieser Saison eine rühmliche Ausnahme. In jeder der neun Partien am letzten Spieltag geht es noch für mindestens eine Mannschaft um etwas. Sogar das Meisterrennen ist mal wieder spannend, ganz im Gegensatz zu den anderen Topligen in Europa. In Frankreich gibt es immehin noch die theoretische Chance auf die Sensation.

Premier League

Manchester City ist wieder Meister in England, auch wenn es über einen langen Zeitraum der Saison so aussah, als solle der FC Arsenal die große Überraschung schaffen. Die "Gunners" trösten sich mit der Qualifikation für die Champions League. Vor dem letzten Spieltag am Sonntag (28.05.2023) haben auch Newcastle United und Manchester United einen Platz in der europäischen Eliteliga sicher.

Fest steht auch schon, dass der FC Liverpool und Brighton & Hove Albion an der Europa League teilnehmen werden. Aston Villa (58 Punkte, gegen Brighton) und Tottenham Hotspur (57, bei Leeds United) spielen den Platz in der Europa Conference League aus.

Mit dem FC Southampton steht schon ein Absteiger fest. Auf den anderen beiden Abstiegsplätzen stehen derzeit die punktgleichen Leeds United (-27 Tore) und Leicester City (-18), der Sensationsmeister von 2016. Beide haben schlechte Karten, denn der um zwei Punkte bessere FC Everton hat ein Heimspiel gegen den AFC Bournemouth. Leicester empfängt West Ham United und wäre aufgrund der besseren Tordifferenz mit einem Sieg an Everton vorbei, sollten die "Toffees" nicht gewinnen.

La Liga

Der FC Barcelona hat seine Meisterfeier in Spanien schon längst hinter sich. Vor dem vorletzten Spieltag ist auch schon klar, dass Real Madrid und Stadtrivale Atlético wieder an der Champions League teilnehmen werden. Allerbeste Chancen, als Vierter in La Liga an die prall gefüllten Geldtöpfe zu kommen, hat Real Sociedad.

Die Basken aus San Sebastian haben fünf Punkte Vorsprung auf den FC Villarreal, der zumindest einen Platz in der Europa League sicher hat.

Spannend ist der Abstiegskampf. Der FC Elche muss zwar sicher in die Segunda Division, aber davor kann es noch sieben Mannschaften treffen, auch den FC Valencia, der als Tabellen-13. nur zwei Punkte mehr hat als Vallodolid als 18. auf dem ersten Abstiegsplatz.

Serie A

Die SSC Neapel steht in Italien seit Wochen als Meister fest. Lazio hat einen Platz in der Champions League sicher. Inter (66 Punkte) hat zwei Spieltage vor Schluss sehr gute Chancen, sich über die Liga für die "Königsklasse" zu qualifizieren.

Milan (64) hat als Tabellenvierter derzeit drei Punkte mehr als Atalanta und vier mehr als die Roma, die im Endspiel der Europa League gegen den FC Sevilla steht und mit einem Sieg in die Champions League käme.

Juventus belegt wegen der zehn Punkte Abzug derzeit nur den siebten Tabellenplatz, hat aber zumindest noch theoretische Chancen, Vierter zu werden.

Mit Sampdoria und US Cremonese müssen zwei Vereine sicher in die Serie B runter. Hellas Verona (30 Punkte), Spezia Calcio (31) und US Lecce (33) machen den dritten Absteiger aus.

Ligue 1

Der 37. Spieltag steht an, und Paris Saint-Gemain benötigt tatsächlich noch einen Punkt, um wieder Meister in Frankreich zu werden.

Verfolger RC Lens hat fünf Punkte Vorsprung auf Olympique Marseille und damit einen Platz in der Champions League so gut wie sicher. "OM" müsste nach aktuellem Stand in die Playoffs zur europäischen Eliteliga.

Abgestiegen sind Angers SCO, AC Ajaccio und Estac Troyes. Gefährdet sind der FC Nantes (33 Punkte, AJ Auxerre (34) und der RC Strasbourg (39), der am 37. Spieltag PSG empfängt.