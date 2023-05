liveblog Letzter Spieltag der Fußball-Bundesliga Alles Wichtige zum Titelkampf: Original-Schale in Dortmund Stand: 22.05.2023 13:34 Uhr

Die Fußball-Bundesliga steuert auf ein großes Finale hin. Wer wird Meister - Borussia Dortmund oder der FC Bayern München?

Am Samstag (27.05.2023) gegen 17.30 Uhr wird die Frage beantwortet sein, ob es mal wieder einen anderen Deutschen Meister als den FC Bayern gibt: Borussia Dortmund hat vor dem letzten Spieltag zwei Punkte Vorsprung auf München und spielt daheim gegen den FSV Mainz 05. Die Bayern spielen beim 1. FC Köln und müssen auf Schützenhilfe hoffen. Alles zum Thema im Liveblog.

Montag, 22. Mai

Das Original der Meisterschale wandert zum letzten Bundesliga-Spieltag ins Stadion von Borussia Dortmund. Wie die Deutsche Fußball Liga am Montag bestätigte, wird bei der Partie des FC Bayern München beim 1. FC Köln nur eine Kopie der Trophäe bereitliegen. Die Rangfolge ergibt sich wie schon früher aus der Tabelle: Der BVB führt vor der Begegnung gegen den FSV Mainz 05 mit zwei Punkten Vorsprung auf die Münchner.

Wer die Schale an den neuen Meister am Samstag übergibt, will die DFL im Laufe der Woche mitteilen. Im vergangenen Jahr tat dies die damalige DFL-Chefin Donata Hopfen, von der sich der Dachverband inzwischen getrennt hat. Interimsmäßig hat die DFL derzeit in Axel Hellmann (Eintracht Frankfurt) und Oliver Leki (SC Freiburg) zwei Geschäftsführer.

Die Aussicht auf den Meistertitel hat der Aktie von Borussia Dortmund zu einem gewaltigen Kurssprung verholfen. Das Papier des einzigen deutschen börsennotierten Bundesligisten kletterte am Montag in der ersten Stunde des elektronischen Handels um etwa 15 Prozent auf 5,15 Euro. So hoch war die Aktie zuletzt vor rund 20 Monaten notiert.

Nico Schlotterbeck ist davon überzeugt, dass der Meistertitel an Borussia Dortmund geht. "Wir werden es. Wir werden es, Männer!", brüllte der Innenverteidiger durch den Kabinengang, nachdem der BVB mit 3:0 beim FC Augsburg gewonnen und sich damit an die Tabellenspitze gesetzt hatte.

Ebenfalls laut wurde Sportdirektor Sebastian Kehl: "Ein verdammter Sieg noch, ein scheiß Sieg noch."