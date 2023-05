Showdown um Auf- und Abstieg Die wichtigsten Informationen zur Relegation Stand: 17.05.2023 15:04 Uhr

Erst Anfang Juni fallen in den deutschen Fußball-Profiligen die letzten Entscheidungen. Termine, mögliche Teilnehmer, Bilanz und Übertragung - die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Relegation.

Wann finden die Relegationsspiele statt?

Am 1. Juni 2023 kommt es um 20.15 Uhr zum Hinspiel zwischen dem 16. der Bundesliga und dem Dritten der 2. Liga, der Bundesligist hat zuerst Heimrecht. Am 5. Juni (20.15 Uhr) entscheidet sich im Stadion des aktuellen Zweitligisten, wer in der nächsten Saison im Oberhaus spielt.

Im Duell um den letzten offenen Platz in der 2. Liga reist der Drittplatzierte der 3. Liga am 2. Juni zum Relegationshinspiel. Das Rückspiel beim vermeintlichen Außenseiter findet dann am 6. Juni statt.

Welche Teams spielen in der Relegation um den Aufstieg?

Nach dem vergangenen Spieltag in der 2. Liga herrscht wieder Hochspannung unter den ersten Drei - jedoch nahezu Klarheit, dass kein anderes Team noch die Relegation erreichen kann. Fortuna Düsseldorf, der FC St. Pauli und SC Paderborn haben zwei Spiele vor Saisonende sechs Punkte Rückstand auf den Dritten Hamburger SV. Der hat seinerseits nur nur noch einen Zähler Rückstand auf den 1. FC Heidenheim, Tabellenführer SV Darmstadt 98 hat vier Punkte mehr als der HSV auf dem Konto.

In der Bundesliga gibt es theoretisch sogar noch sieben Kandidaten für die Relegation. Hertha BSC müsste jedoch noch fünf Zähler aufholen, um den direkten Abstieg zu verhindern, der FC Augsburg und SV Weder Bremen (vier beziehungsweise fünf Punkte vor) haben einen komfortablen Vorsprung. Die TSG Hoffenheim (14./32 Punkte), der VfL Bochum (15./31), Schalke 04 (16./30) und der VfB Stuttgart (17./29) liefern sich ein enges Rennen im Abstiegskampf.

In der 2. Liga belegt Rang 16 aktuell Arminia Bielefeld (33 Punkte), Jahn Regensburg und der SV Sandhausen (jeweils 28) haben nur noch theoretische Chancen. Abrutschen können noch der 1. FC Nürnberg (35) und Eintracht Braunschweig (36), noch nicht ganz gerettet sind Hansa Rostock (37) und Greuther Fürth (38).

Besonders eng ist es in der 3. Liga. Die SV Elversberg ist nach wie vor mit 70 Punkten Tabellenführer und muss sich gegen Dynamo Dresden, den SV Wehen Wiesbaden (beide 66 Zähler), 1. FC Saarbrücken (65) und VfL Osnabrück (64) behaupten, die alle noch direkt aufsteigen, die Relegation erreichen oder komplett aus dem Aufstiegsrennen fallen können. Der Tabellenzweite SC Freiburg II darf als Zweitvertretung nicht aufsteigen und ist somit außen vor.

Wie ist die Bilanz in der Relegation?

Seit der Einführung zur Saison 2008/09 haben sich nur drei Zweitligisten durchgesetzt. Das waren der 1. FC Nürnberg (2009 gegen Energie Cottbus), Fortuna Düsseldorf (2012 gegen Hertha BSC) und Union Berlin (2019 gegen VfB Stuttgart). In der vergangenen Saison rettete sich Hertha BSC nach einer 0:1-Hinspielniederlage in Hamburg gegen den HSV (2:0).

Im Duell des Zweitliga-16. und Drittliga-Dritten sieht es ganz anders aus. In 14 Duellen setzte sich zehnmal das klassentiefere Team durch, im vergangenen Jahr schaffte der 1. FC Kaiserslautern gegen Dresden (0:0 und 2:0) den Aufstieg in die 2. Liga. Für Osnabrück könnte es bereits die fünfte Relegation werden - jedes Mal waren die Niedersachsen bislang unterlegen.

Wer überträgt die Relegation?

Der Privatsender Sat.1 überträgt alle vier Spiele live im Fernsehen. Bei der Sportschau können Sie die Partien im Liveticker und Audiostream verfolgen.