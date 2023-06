Relegations-Hinspiel HSV total überfordert - Stuttgart fast schon durch Stand: 01.06.2023 23:08 Uhr

Fünf Jahre hat der Hamburger SV jetzt in der Zweiten Liga verbracht - es dürfte ein sechstes hinzukommen. Der Bundesliga-16. VfB Stuttgart ist nach dem Relegations-Hinspiel dank eines souveränen und eigentlich noch zu niedrigen 3:0 (1:0) am Donnerstagabend (01.06.2023) fast schon durch.

Der in jeder Hinsicht überforderte HSV hatten sich ja schon am letzten Zweitliga-Spieltag lange am Ziel seiner Träume gewähnt, war dann aber durch das Heidenheimer Siegtor in der neunten Minute der Nachspielzeit doch noch ausgebremst worden. Aus diesem Negativerlebnis wollte Coach Tim Walter eigentlich Stärke ziehen: "Wir haben schon so oft gezeigt, dass dieser HSV wieder aufstehen kann, und das werden wir auch dieses Mal wieder tun" , hatte er versprochen.

Diese Qualität war dann aber auch sofort wieder in der Relegation gefragt: Nach nur 46 Sekunden lag der Ex-Erstliga-Dino schon wieder in Rückstand.

Torschütze Mavropanos ohne Gegenspieler

Überraschend dabei: Nach einer Ecke von Borna Sosa fühlte sich niemand bei den Gästen für Konstantinos Mavropanos zuständig, der komplett unbedrängt aus zehn Metern einköpfen konnte.

Danach zog sich der Gastgeber zunächst etwas zurück und schien auf Konter setzen zu wollen. Doch nach zehn Minuten erhöhte Stuttgart den Druck im Mittelfeld und hatte durch Chris Führich die nächste Top-Chance - sein Schrägschuss flog aber knapp über die Latte. Die Hamburger bekamen in dieser Phase vor allem ihre rechte Abwehrseite nicht dicht: Führich und Sosa kamen mit Flanken und Vorstößen immer wieder zu einfach durch.

Harte Minuten für VfB-Stürmer Guirassy

Und auch im Zentrum blieb Hamburg extrem wacklig. In der 23. Minute schickte Ex-Hamburger Josha Vagnoman seinen Kollegen Serhou Guirassy steil, die HSV-Kette war mit dieser flotten Kombination überfordert. Doch Guirassys Abschluss war kläglich: Aus 15 Metern schob er Daniel Heuer Fernandes den Ball rückpass-verdächtig in die Arme.

Für den VfB-Mittelstürmer wurden es harte Minuten. Kurz nach seiner Großchance durfte er sich vom Elfmeterpunkt versuchen, nachdem Ludovit Reis Enzo Millot im Strafraum bei einem weiteren missratenen Abwehrversuch getroffen hatte. Doch Guirassy hatte erneut nicht die Nerven und scheiterte mit einem halbgaren Schuss an Heuer Fernandes (27.).

Heuer Fernandes bester Hamburger

Der HSV-Schlussmann war in dieser Phase nicht nur bei den Ballkontakten ganz weit vorne, er war auch generell bester Hamburger: In der 30. Minute lenkte er mit einer Wahnsinnsreaktion den nächsten Führich-Schuss von halblinks über das Tor.

Die beste Nachricht für die Hamburger am Ende der ersten Hälfte war, dass sie dank ihres Keepers überhaupt noch im Rennen um die Bundesligazugehörigkeit für die kommende Saison waren. Doch der nächste Dämpfer folgte zügig: Fünf Minuten nach Wiederanpfiff kam die Deckung mal wieder bei einer schnellen Kombination über links nicht mit, Führich und der ebenfalls sehr starke Millot spielten brillant Vagnoman frei, der von halbrechts nur noch ins leere Tor vollenden musste.

Nächster Gegentreffer nach einer Ecke

Aber nicht nur gegen das Passspiel der Stuttgarter blieben die Lerneffekte beim HSV aus, auch bei den defensiven Standards klappte die Zuordnung nicht: In der 55. Minute legte Guirassy das 3:0 nach. Wieder hatte Sosa eine Ecke hart ins Zentrum geschlagen, wieder waren die Abwehrspieler der Hamburger miserabel postiert.

Tim Walter nahm das auf der Trainerbank konsterniert und kopfschüttelnd zur Kenntnis und hatte drei Minuten später erneut Grund zum Ärger: Diesmal war es eine vergebene Kopfballchance von Robert Glatzel aus kurzer Distanz, Bredlow-Vertreter Florian Müller im VfB-Tor hatte den Winkel hervorragend verkürzt.

Blitz-Rot für Suhonen

Schlimmer geht's nicht für den HSV? Tatsächlich doch. Nach einer Stunde nahm Walter den gelb-vorbelasteten Reis vom Feld und brachte Anssi Suhonen. Der kam aber nervlich offenbar mit der Drucksituation nicht klar und leistete sich nur neun Minuten später ein ebenso sinnloses wie brutales Foul: Mit gestrecktem Bein und den Stollen voraus stieg er Vagnoman auf den Oberschenkel - der sehr aufmerksame Schiedsrichter Tobias Welz zog sofort die Rote Karte.

Die Überprüfung dieser Szene am Monitor dürfte in der Geschichte des VAR zu den kürzesten gehören: Ein einziger Blick reichte Welz, um den Finnen noch einmal per Handbewegung vom Feld zu beordern. Beim Rückspiel am Montag (20.45 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de) wird Suhonen damit fehlen - doch der HSV hat weitaus größere Probleme und braucht ganz extrem die von Walter zitierten Comeback-Qualitäten.

Boldt - "Ein Wunder muss es sein"

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt gab anschließend zu: "Das ist schwer in Worte zu fassen. Das Team hat auf die Fresse bekommen, heute hat relativ wenig funktioniert Es widerspricht meinem Naturell, wenn ich irgendwas abschenke. Aber so eine Leistung, so ein Ergebnis macht das nicht einfacher. Das muss dann schon ein Wunder sein."

Kapitän Sebastian Schonlau meinte: "Das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und konnten es in der zweiten Halbzeit nicht mehr korrigieren."

Tim Walter, der seine Spieler sofort, nach dem Schlusspfiff in einem Kreis auf das Rückspiel einschwor, ärgerte sich: "Es ist alles denkbar ungünstig gelaufen, es war ein absolut gebrauchter Tag. Aber was mir noch Hoffnung macht, ist der Volkspark. Wir werden nochmal alles mobilieren und reinhauen, das ist der Charakter meiner Mannschaft."

Hoeneß spricht von "Halbzeitpause"

Stuttgarts Verteidiger Waldemar Anton warnte trotz des klaren Erfolgs: "Wer jetzt locker lässt, ist fehl am Platz. Dass wir so konsequent in den Zweikämpfen waren, hat heute den Unterschied gemacht, genauso müssen wir am Montag auch wieder auftreten."