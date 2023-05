Relegation 2./3. Liga Wehen gegen Bielefeld - der Underdog ist Favorit Stand: 31.05.2023 20:21 Uhr

In der Relegation zwischen 2. und 3. Liga (ab Freitag, 02.06.2023) ist der SV Wehen Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld Favorit. Die Gründe: Die Arminia hat Verletzungssorgen - und die Statistik spricht eine eindeutige Sprache.

"Seit Sonntag 17.20 Uhr ist meine Sicht - und auch die der Mannschaft - wir sind nicht mehr Zweitligist" , sagte Arminen-Coach Uwe Koschinat vor der Partie gegen die Hessen, "wir haben nichts zu verteidigen, sondern wir müssen uns etwas holen. Wir müssen jetzt aktiv werden, das macht einen Unterschied." Der Trainer spielte damit besonders auf die Art und Weise an, wie Bielefeld am letzten Spieltag gegen Magdeburg (0:4) unter die Räder gekommen war. Routinier Fabian Klos sprach im Anschluss von fußballerisch einem der "bittersten Tage meiner Karriere" .

Termine Relegation 2023 Hinspiel Rückspiel Bundesliga - 2. Bundesliga 01.06. VfB Stuttgart - Hamburger SV 05.06. Hamburger SV - VfB Stuttgart 2. Bundesliga - 3. Liga 02.06. SV Wehen Wiesbaden - DSC Arminia Bielefeld 06.06. DSC Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden

Verzichten muss der Coach gegen den Gegner aus der 3. Liga auf Lukas Klünter und den gesperrten Jomaine Consbruch. Die langzeitverletzten Masaya Okugawa und Guilherme Ramos stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.

Kauczinski wittert Morgenluft

Koschinats Kollege Markus Kauczinski wittert für seine Wiesbadener Morgenluft: "Die Relegation hat gezeigt, alles ist möglich. Es kann alles passieren. Auch das klassentiefere Team hat die Chance, über die Ziellinie zu gehen" , sagte der 53-Jährige. Er hatte den Aufstieg nur um ein Tor verpasst. Als Vierter der 3. Liga profitierten die Hessen davon, dass die auf Rang drei platzierte Freiburger Reserve nicht in die 2. Liga aufsteigen darf.

Koschinat und Kauczinski - da war doch was ...?

Uwe Koschinat und Markus Kauczinski hatten in der frühen Phase der Saison schon einmal "Kontakt". Koschinat, damals noch Trainer in Saarbrücken, brüllte beim Spiel gegen Wiesbaden einen der Wehen-Spieler nach einer Grätsche an - und Kauczinski geigte dem Kollegen daraufhin auf dem Platz lautstark seine Meinung. "Es ist alles ausgeräumt" , hieß es damals schnell, was die Trainer auch vor dem Aufeinandertreffen am Freitag wiederholten.

Die Statistik spricht eine eindeutige Sprache

"Eine Statistik hält so lange, bis sie bricht" , heißt es im Volksmund. Und auch bei diesen Zahlen gibt es keinen Anspruch auf Gewissheit - und trotzdem zeigen sie, wie schwer es den Zweitligisten fällt, sich gegen die Aspiranten aus der 3. Liga zu behaupten: In nur vier von 14 Fällen hat sich seit der Einführung der Relegation der klassenhöhere Verein durchgesetzt. Dazu kommt noch die Euphorie der Wiesbadener, die ihre gute Saison mit einem weiteren Erfolgserlebnis krönen könnten: "Es kommt darauf an, da zu sein. Es wird über 180 Minuten ein harter Kampf auf Biegen und Brechen" , weiß Kauczinski.

Arminia spendiert Tickets

Nach der indiskutablen Leistung gegen Magdeburg übernimmt die Mannschaft von Arminia Bielefeld quasi als Wiedergutmachung für ihre Fans den Eintritt zum Auswärtsspiel in Wiesbaden. "Uns ist dieses Zeichen an unsere extrem treuen Fans wichtig. Den Klassenerhalt werden wir nur gemeinsam packen können: Mannschaft und Fans gemeinsam" , sagte Kapitän Fabian Klos, "wir wissen, dass sie uns am Freitag wieder den Rücken stärken werden. Diese Leidenschaft unserer Anhänger wollen wir mit unserer Aktion würdigen" , sagte Klos. Das Bielefelder Kontingent hat 1.879 Karten.

Übrigens: Auch bei den beiden Relegationsspielen zwischen 2. und 3. Liga kommen sowohl der Videoassistent als auch die Torlinientechnik zum Einsatz.