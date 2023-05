34. Spieltag Bundesliga-Finale live, Sportschau schon ab 17.30 Uhr Stand: 22.05.2023 12:28 Uhr

Hochspannung in der Fußball-Bundesliga: Die neun Partien des letzten Spieltags sind live und in voller Länge bei der Sportschau zu hören, einzeln und in der Konferenz. Die Sportschau im Ersten geht schon früher auf Sendung.

Samstag, 15.30 Uhr, neun Spiele, und dann auch noch Spannung in allen relevanten Bereichen der Tabelle: der 34. und letzte Spieltag ist ein Traum für alle Fußball-Fans.

Die Sportschau bietet auf allen Ausspielwegen ein umfangreiches Paket an, die Fernsehsendung im Ersten erhält sogar zusätzliche 30 Minuten. Am Samstag (27.05.2023) beginnt die Sportschau schon um 17.30 Uhr, und damit eine halbe Stunde früher als üblich.

Zu Beginn wird in der Sendung auf das Aufstiegsrennen in der 3. Liga geblickt werden. Wer folgt der SV Elversberg in die 2. Bundesliga, wer darf in der Relegation auf den Aufstieg hoffen?

Abstiegs- und Meisterkonferenz

Schon ab 18 Uhr gibt es dann Ausschnitte von allen neun Partien der Bundesliga. Die vorläufigen Planungen sehen vor, dass es eine "Abstiegskonferenz" und eine "Meisterkonferenz" geben wird. Hieße also, dass in der Abstiegskonferenz zwischen den Spielen VfL Bochum - Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg, RB Leipzig - FC Schalke 04 und VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim hin- und hergeschaltet wird.

In der Meisterkonferenz sind die beiden Spiele Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 und 1. FC Köln - FC Bayern München relevant. Moderator der Sendung wird Alexander Bommes sein.

Alle Spiele live und in voller Länge als Audiostream

Wie gewohnt, bietet die Sportschau alle Spiele der Fußball-Bundesliga live und in voller Länge als Radioreportage an. Am letzten Spieltag wird das Vergnügen aber nochmal größer, denn die Konferenz bietet eben neun Spiele. Jede Partie wird selbstverständlich auch wieder als Einzelspiel angeboten.

Auf sportschau.de und in der Sportschau-App wird zudem ein Liveticker von allen Spielen und eine Konferenz angeboten.

Videos on demand schon einen Tag früher abzurufen

Videos on demand von den Bundesligaspielen sind aus Rechtegründen erst mit Verspätung abrufbar. Allerdings nach dem letzten Spieltag schon einen Tag früher als üblich. Heißt: Ab 0.01 Uhr in der Nacht zu Pfingstsonntag (28.05.2023) sind die Ausschnitte aller Spiele online zu sehen.