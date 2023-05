Abstiegskampf in der Bundesliga Stress im Keller - sieben Teams zwischen Hoffen und Bangen Stand: 18.05.2023 23:21 Uhr

Zwei Spieltage vor Saisonschluss hat sich der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga dramatisch zugespitzt. Sieben Teams sind noch involviert. Hier gibt's eine Übersicht über die Chancen, Möglichkeiten und Gefahren bei den sieben noch beteiligten Teams.

18. Hertha BSC (25 Punkte)

Man muss es realistisch sehen: Seit der bitteren 2:5-Pleite Herthas am letzten Wochenende beim 1. FC Köln wird der Abstieg kaum noch zu vermeiden sein. Vier Punkte Rückstand allein auf den Vorletzten Stuttgart, fünf Punkte zu Relegationsplatz 16 - selbst bei zwei Siegen in den verbleibenden Spielen dürfte Hertha der Gang in die Zweite Liga kaum noch erspart bleiben.

Voraussetzung für den allerletzten Strohhalm der Hoffnung ist natürlich ein Heimsieg am Samstag. Dann trifft Hertha im Olympiastadion auf den VfL Bochum, der selbst sechs Zähler vor den Berlinern liegt. Gelingt kein Sieg, ist Hertha definitiv abgestiegen.

Nach dem Köln-Spiel nahm Coach Pal Dardai kein Blatt vor den Mund: " Es ist nicht schön, am Ende der Saison den eigenen Spielern zu sagen: 'Bitte lauft mal einen Meter.' Das müssen sie komplett umstellen. Vielleicht haben sie jahrelang etwas Falsches gehört, aber so geht es nicht ."

Ausgerechnet jetzt fallen zwei wichtige Leute aus. Bei Marc-Oliver Kempf und Filip Uremovic, zuletzt die Stammbesetzung in der Innenverteidigung, sieht es nicht gut aus. Während bei Kempf (Rippenprellung) noch leichte Hoffnung besteht, fällt Uremovic definitiv aus. Dem Kroaten ist wegen der Gehirnerschütterung, die er bei der Niederlage in Köln erlitten hat, Sportverbot erteilt worden.

Herthas Spiele:

20.05., 15.30: VfL Bochum (H)

27.05., 15.30: VfL Wolfsburg (A)

17. VfB Stuttgart (29 Punkte)

Der VfB ist als Tabellen-Vorletzter höchstgefährdet. Mit diesem Bauchgefühl marschieren die Schwaben eigentlich schon die komplette Saison durch ihre Spiele. Es gab nie eine Art von Entspannung, die auf eine gesicherte Tabellensituation zurückzuführen gewesen wäre. Von daher haben die VfB-Akteure möglicherweise schon so etwas wie Routine entwickelt, was den Druck vor den Spielen betrifft.

Am vorletzten Spieltag genießt der VfB zudem einen weiteren klitzekleinen Vorteil: Er tritt erst am Sonntag beim FSV Mainz 05 an, kann dann auf die Resultate der Konkurrenz reagieren. Zudem präsentierte sich Mainz zuletzt beim 0:3 in Frankfurt emotionslos - haben die Rheinhessen die Saison schon abgehakt? Der VfB könnte dies natürlich mit einer engagierten Vorstellung nutzen.

Etwas ängstlich schauen sie beim VfB auf ihren Keeper Fabian Bredlow. Im Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt (2:3) hatte er nicht sicher gewirkt und einen Elfmeter verursacht, beim 1:2 bei Hertha BSC ein Tor durch die Hosenträger kassiert und zuletzt beim 1:1 gegen Bayer erneut für einen Strafstoß gesorgt. Aber genau jetzt werden die Stuttgarter einen Towart in Topform benötigen.

Stuttgarts Spiele:

21.05., 15.30: Mainz 05 (A)

27.05., 15.30: TSG Hoffenheim (H)

16. FC Schalke 04 (30 Punkte)

Wer hätte das zur Winterpause gedacht? Der FC Schalke könnte sich - wenn alles nach seinem Wünschen läuft - bereits am vorletzten Spieltag der Saison zumindest den Relegationsplatz sichern. Und das, obwohl man in der Vorwoche beim 0:6 in München noch eine richtige Abreibung erhalten hat.

Voraussetzung für die Königsblauen ist am 33. Spieltag allerdings ein Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt. Die Hessen könnten dabei ein recht dankbarer Gegner sein. Vor allem kämpferisch konnte die Eintracht gegenüber der Bundesliga-Konkurrenz zuletzt nicht mithalten, legte eine veritable Negativ-Serie in der Liga hin. Bis zum letzten Wochenende - da gelang ein 3:0 gegen Mainz.

Bei Schalke sorgte eine wichtige Personalnachricht im Lauf der Woche für Freude: Wochenlang war die Rückkehr von Moritz Jenz in den Spieltagskader ungewiss, am Dienstag sprach Schalkes Abwehrspieler selbst über die Gründe (Muskelfaserriss) und betonte rechtzeitig zum Saison-Showdown, dass er "wieder fit" sei.

Schalkes Spiele:

20.05., 15.30: Eintracht Frankfurt (H)

27.05., 15.30: RB Leipzig (A)

15. VfL Bochum (31 Punkte)

Die Ausgangslage ist klar: Bei einer Pleite bei Hertha BSC droht erneut der Absturz auf einen Abstiegsplatz. Bei Schlusslicht Hertha BSC kann der VfL aber auch den Klassenerhalt perfekt machen.

Voraussetzung: Ein eigener Sieg, eine Niederlage von Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt und kein Sieg des VfB Stuttgart am Sonntag beim FSV Mainz. Kommen diese drei Faktoren zusammen, gibt es die größte Party der Bochumer Geschichte, die auf dem Sofa stattfinden wird.

Trainer Thomas Letsch klingt deutlich: " Die Situation ist klar, Hertha muss gewinnen. Aber wir können uns nicht zu sehr darauf konzentrieren, wie sie agieren werden. Der Kopf rattert auch bei uns, wir sind uns klar, wie wir am Samstag auftreten wollen ."

Zählen kann der VfL in Berlin auf seine Fans, der Bundesligist rechnet mit mehr als 10.000 Anhängern im Olympiastadion. " Wir freuen uns sehr über die Unterstützung in Berlin. Der Ansturm von Fan-Seite ist enorm. Das wird nochmal eine Nummer größer als bei den bisherigen Auswärtsspielen ", sagte Letsch.

Verzichten muss der Coach auf Konstantinos Stafylidis und Patrick Osterhage, die beide nicht rechtzeitig fit werden für das "Endspiel" in Berlin.

Bochums Spiele:

20.05., 15.30: Hertha BSC (A)

27.05., 15.30: Bayer Leverkusen (H)

14. TSG Hoffenheim (32 Punkte)

Der Zwischensprint vor ein paar Wochen mit einer Handvoll Dreiern in Serie hat die TSG Hoffenheim seinerzeit aus dem schlimmsten Abstiegsschlamassel befreit. Zunächst. Aber Vorsicht: Die Kraichgauer müssen aufpassen, dass es sie nicht doch noch erwischt. Die 32 Punkte sind eine gute Ausgangsposition, bedeuten aber noch nicht den Klassenerhalt.

Am besten für die TSG wäre natürlich jetzt am Samstag ein Heimsieg gegen Union Berlin, die allerdings noch mit allem was sie haben um einen Platz in der Champions League kämpfen. Leichter wird's für Hoffenheim aber auch am letzten Spieltag nicht - da droht ein "Endspiel" beim VfB Stuttgart, wenn's gegen Union schief geht.

Trainer Pellegrino Matarazzo hofft für seinen Klub auf ein vorzeitiges Ende des Abstiegskampfes. " Der Wunsch ist groß, über die Ziellinie zu gehen" , sagte der Coach vor dem vorletzten Saisonspiel am Samstag: " Wir sind kurz davor. Wir brauchen positive Energie und maximale Leistung von allen Spielern auf dem Platz. "

Hoffenheims Spiele:

20.05., 15.30: Union Berlin (H)

27.05., 15.30: VfB Stuttgart (A)

13. FC Augsburg (34 Punkte)

Gut, es ist nur noch eine theoretische Gefahr - aber auch der FC Augsburg hat den Klassenerhalt noch nicht sicher. Die bisher erspielten 34 Zähler werden möglicherweise nicht reichen, um sich vor einem der drei letzten Plätze einzuordnen. Und jetzt empfängt der FCA zunächst Borussia Dortmund, um anschließend zu Borussia Mönchengladbach zu reisen. Punkte sind da keine Selbstverständlichkeit.

"Wir haben im eigenen Stadion immer wieder bewiesen, dass wir die Großen schlagen können ", betont FCA-Trainer Enrico Maaßen und verweist auf die Siege gegen die Bayern, Bayer Leverkusen oder zuletzt Union Berlin (alle 1:0). Dortmund habe zwar " einen richtigen Flow ", seine Mannschaft aber sei " für den Gegner extrem unangenehm ".

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat Augsburg einen Bierzug angeboten, sollte der Nachbar der Borussia am vorletzten Spieltag ein Bein stellen. " Wir haben wenige Biertrinker bei uns in der Mannschaft ", meinte Maaßen, " aber unsere Fans würden sich sicherlich darüber freuen ."

Augsburgs Spiele:

21.05., 17.30: Borussia Dortmund (H)

27.05., 15.30: Borussia Mönchengladbach (A)

12. Werder Bremen (35 Punkte)

Tja, selbst Werder Bremen könnte theoretisch noch absteigen, könnte noch auf den Relegationsrang rutschen. Damit rechnet aber keiner in Bremen. Eher schon rechnet man damit, dass sich Niclas Füllkrug nach der Saison zu einem anderen Verein verabschiedet.

Vorerst ist er aber noch in Bremen und es könnte sogar sein, dass er am Samstag gegen den 1. FC Köln nach wochenlanger Verletzungspause wieder auf dem Platz stehen kann. Trainiert hat der Torjäger im Laufe der Woche wieder - wenn auch etwas vorsichtiger als die Kollegen.

Werders Spiele:

20.05., 15.30: 1. FC Köln (H)

27.05., 15.30: Union Berlin (A)