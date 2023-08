"Wichtiger Baustein" DFB präsentiert Wolf offiziell als Direktor Stand: 21.08.2023 12:03 Uhr

Der Name war schon durchgesickert, nun hat der DFB offiziell bestätigt, dass Hannes Wolf Sportdirektor wird.

" Hannes Wolf ist ein wichtiger Baustein in der neuen Struktur, die wir uns geben wollen" , sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Montag (21.08.2023) bei der Vorstellung in der Frankfurter Verbandszentrale.

Der 42 Jahre alte Wolf wird "Sportdirektor für Nachwuchs, Training und Entwicklung". Bislang trainierte er die U20 des Deutschen Fußball-Bundes. Zu einem von ihm geführten Kompetenzteam werden auch die ehemaligen Bundesligaprofis Hanno Balitsch, Sandro Wagner sowie Lars und Sven Bender gehören. Außerdem werden dort Hermann Gerland, U21-Trainer Antonio Di Salvo, Sabine Loderer, Lena Lotzen, Nikola Ludwig und Daniel Stredak sein.

Drei Direktoren unterhalb der Geschäftsführung

Über die Neuaufstellung des DFB war in den vergangenen Wochen intensiver diskutiert worden. Der Verband hatte Gespräche unter anderem mit der früheren Weltfußballerin Nadine Keßler (35) bestätigt.

Dabei geht es dem Vernehmen nach um einen Geschäftsführerposten und noch deutlicher die Aufgabenbereiche des früheren Direktors Oliver Bierhoff, der die Nationalmannschaften und Akademie verantwortet hatte, bis sich der Verband nach der enttäuschenden Männer-WM 2022 in Katar von ihm trennte.

Weitere Stelle für Frauenfußball

Auch das Frauen-Nationalteam war in diesem Sommer bei der WM in Australien und Neuseeland bereits in der Gruppenphase gescheitert. DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich kündigte am Sonntag im ZDF an, der Verband suche auch noch jemanden für die Sportdirektion im Frauenfußball. Ein dritter Direktor, in der Hierarchie ebenfalls unter einem Geschäftsführer angesiedelt, wird als Nachfolger von Rudi Völler gesucht. Der ehemalige Bundestrainer besetzt den Posten als Verantwortlicher für die A-Nationalmannschaft der Männer noch bis nach der Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

Trainer bei drei Bundesligaklubs

Hannes Wolf trainierte in der Vergangenheit die Bundesligisten VfB Stuttgart, Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Beim DFB wird der Trainer des Jahres 2017 geschätzt und verfügt als Meistertrainer der A-Jugend von Borussia Dortmund auch über große Erfahrungen im Nachwuchsbereich.