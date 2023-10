Ein neues Turnier Nations League - warum sie bei den Frauen so wichtig ist Stand: 30.10.2023 20:42 Uhr

Erstmals spielen auch die Frauen in der UEFA eine Nations League. Das Format unterscheidet sich aber deutlich von dem der Männer - und hat dadurch eine größere Bedeutung.

Die Saison 2023/24 ist die erste der Nations League der Frauen. Die Rahmenbedingungen:

Es gibt drei Ligen (A, B und C) mit je vier oder fünf Gruppen. Deutschland spielt in der Gruppe 3 der Liga A mit Dänemark, Island und Wales.

Deutschland spielt in der Gruppe 3 der Liga A mit Dänemark, Island und Wales. Die vier Gruppensieger der Liga A erreichen das Finalturnier der Nations League, bei dem vier Teams in Halbfinale und Endspiel das siegreiche Team ermitteln.

der Liga A erreichen das Finalturnier der Nations League, bei dem vier Teams in Halbfinale und Endspiel das siegreiche Team ermitteln. Die vier Gruppenzweiten schaffen den Klassenerhalt.

schaffen den Klassenerhalt. Die vier Gruppendritten müssen in die Relegation gegen die Gruppenzweiten aus Liga B.

müssen in die Relegation gegen die Gruppenzweiten aus Liga B. Die vier Gruppenletzten steigen in die Liga B ab.

steigen in die Liga B ab. Die vier Gruppensieger aus Liga B steigen in die Liga A auf.

aus Liga B steigen in die Liga A auf. Zwischen den Ligen B und C gibt es ebenfalls einen Auf- und Abstieg.

Auch die Quali für EM und WM ab jetzt im Ligaformat

Der entscheidende Unterschied zur Nations League der Männer ist die deutlichere Verbindung zur Qualifikation für Welt- und Europameisterschaften. Denn das Ligaformat bleibt auch in der Qualifikation für die großen Turniere erhalten.

Für die EM 2025 in der Schweiz gilt:

16 Teams spielen bei der EM mit.

spielen bei der EM mit. Acht Teams aus Liga A , die vier Gruppensieger und die vier Gruppenzweiten, erreichen sicher die EM.

, die vier Gruppensieger und die vier Gruppenzweiten, erreichen sicher die EM. Gastgeber Schweiz ist automatisch dabei.

Die acht anderen Teams der Liga A, die zwölf besten Teams der Liga B und die acht besten Teams der Liga C spielen in zwei Runden in einem Playoff-Turnier die weiteren sieben freien Plätze aus.

Wer in der Liga A spielt, hat also schon die Playoffs sicher, in Liga B sind nur die Gruppenletzten außen vor. Die Spiele in der Nations League sind also deutlich bedeutsamer als bei den Männern - wer jetzt absteigt, hat schlechtere Chancen auf die EM.

Nach der EM-Qualifikation gibt es wieder eine Nations League, bei der sich die Teams eine bessere Ausgangsposition für die Qualifikation zur WM 2027 erspielen können. Da wird es etwas enger, dann stehen der UEFA nach bisherigem Stand zwölf Plätze zu.

Flagge mit dem Logo der Women's Nations League.

Nations League alle vier Jahre Grundlage für die Olympia-Quali

2023/24 sowie künftig alle vier Jahre wird das Finalturnier der Nations League besondere Bedeutung haben. Neben Gastgeber Frankreich können sich zwei Teams qualifizieren, das werden die beiden Teams aus dem Endspiel des Finalturniers der Nations League sein. Ab 2028 soll das olympische Fußballturnier der Frauen von 12 auf 16 Teams vergrößert werden.

Olympia hat bei den Frauen eine deutlich größere Bedeutung als bei den Männern. Bei den Frauen gilt eine echte Abstellungspflicht der Klubs, die großen Stars spielen mit, das Turnier kommt einer weiteren WM gleich. Der Zugang in Europa findet nun über die Nations League statt.

Hintergrund: Qualifikation lieferte oft sehr deutliche Ergebnisse