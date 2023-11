Frauen-Bundesliga Kampf um die Tabellenführung - Hoffenheim patzt gegen Freiburg Stand: 04.11.2023 14:06 Uhr

In der Frauen-Bundesliga hat es die TSG Hoffenheim durch die Heimpleite gegen SC Freiburg verpasst, die Tabellenführung zu erobern. Am Ende verlor die TSG mit 2:3 (0:1). Die Tore erzielten Svenja Fölmli (14.), Hasret Kayikci (47.) und Cora Zicai (82.) für die Gäste. Für Hoffenheim trafen Nicole Billa (60.) und Ereleta Memeti (90.+3).

Duisburgs Fußballerinnen haben sich im Bundesliga-Kellerduell am Freitagabend (03.11.2023) gegen Leipzig ein Remis erkämpft. Der Ausgleichstreffer fiel erst kurz vor Ende der Partie. Die Leipzigerinnen waren durch das frühe Tor von Lydia Andrade (9. Spielminute) in Führung gegangen. Antonia-Johanna Halverkamps glich für Duisburg in der Nachspielzeit per Fernschuss aus.