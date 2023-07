Topspiel Frankreich gegen Brasilien Ary Borges - Martas Thronfolgerin startet durch Stand: 28.07.2023 10:00 Uhr

Frankreich gegen Brasilien heißt das Topduell am zweiten Spieltag der WM-Gruppe F. Für die Südamerikanerinnen startet wieder die junge Ary Borges - Martas Thronfolgerin. Die Partie am Samstag (29.07.2023, 12.00 Uhr MESZ, im Live-Ticker bei sportschau.de), findet in Brisbane statt.

Es war ein Bild mit viel Pathos: Als Ary Borges nach dem 4:0-Erfolg Brasiliens über Panama die Trophäe für die beste Spielerin der Gruppenpartie vom ersten WM-Spieltag überreicht werden sollte, meldete sich für den symbolischen Akt niemand Geringeres als: Marta.

Spielfreudig wie Marta

Die mehrfach gekrönte Königin des Frauenfußballs, sechsmalige Welt-Fußballerin des Jahres, die in 155 Länderspielen für Brasilien 108 Tore erzielte, wusste ganz genau: Hier steht ihre Nachfolgerin vor ihr: Ary Borges waren bei ihrem WM-Debüt gegen Außenseiter Panama nicht nur drei Tore und ein Assist gelungen - die 23-Jährige hatte mit ihrer Freude und Kreativität das gesamte Spiel gelenkt. So, wie jahrelang Marta dies für Brasilien getan hatte.

Nach 75 Minuten durfte die anscheinend stets lächelnde Borges, die aus Nordostbrasilien stammt und im Alter von zehn Jahren für den Beginn ihrer Fußballkarriere nach Sao Paulo zog, vom Spielfeld. Sie wurde von eben jener Marta ersetzt, die sie zuvor so exzellent vertreten hatte.

"Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet! Es ist wie ein wahr gewordener Traum, hier zu sein und an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen", sprudelte es nach der Partie regelrecht aus Borges heraus. Sie strahlte: "Ehrlich gesagt ist es einer der besten Tage meines Lebens. Ich bin so glücklich!"

In Jungenteams begonnen

Es waren diese Leichtigkeit in ihrem Spiel und ihr sichtbarer Spaß an der Bewegung, an der Kreation von Torchancen, die bei Borges so stark an Marta erinnerten.

Haben gemeinsam Spaß: Marta (l.) und Borges.

Wie ihr großes Vorbild (Als Borges 2020 erstmals im brasilianischen Trainingslager auftauchte, trug sie ein T-Shirt mit Martas Konterfei) machte Borges ihre ersten Schritte im Fußball in Jungen-Mannschaften. Erst mit elf Jahren kam sie in Sao Paulo in ein Mädchenteam, wurde dort rasch entdeckt und in die ersten brasilianischen Auswahlmannschaften berufen.

Mit der brasilianischen U20-Auswahl bestritt sie 2018 die Südamerika-Meisterschaft und WM, in der A-Nationalmannschaft reichte es danach lange aber nur zu Kurzeinsätzen. Der Weg zum Stammplatz war eben verstellt. Von: Marta.

Frankreich - Gegnerinnen mit internationaler Erfahrung

Jetzt aber - bei der laufenden WM - wird der Staffelstab von der 37-jährigen Starspielerin endlich an ihre Nachfolgerin übergeben. Der kommende Gegner Frankreich wird Borges und ihren Kolleginnen von der runderneuerten brasilianischen Mannschaft allerdings erheblich mehr abverlangen, als Panama das im ersten Gruppenspiel konnte.

Im Mittelfeld wird Borges sich mit ihrer Spielfreude gegen erfahrene Top-Spielerinnen wie Sandie Toletti und Grace Geyoro auseinandersetzen müssen. Und es wird sich zeigen, ob sie auch körperlich schon in der Lage ist, sich gegen die international erfahrenen Gegnerinnen zu behaupten. So, wie Marta das jahrelang vorgemacht hat.