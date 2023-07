WM-Neuling Panama ohne Chance Brasilien startet beeindruckend - Ary Borges überragend Stand: 24.07.2023 14:58 Uhr

Die brasilianische Seleção hat in ihrem Auftaktspiel bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland eine überzeugende Vorstellung abgeliefert. Offensivspielerin Ary Borges gelang am Montag (24.07.2023) beim 4:0 (2:0) gegen Debütant Panama im ersten WM-Spiel ihrer Karriere gleich ein "Dreierpack"

Von Uli Petersen

Viel war vor der Begegnung im australischen Adelaide über die schon 37 Jahre alte sechsmalige Weltfußballerin Marta geschrieben und gesprochen worden, aber die brasilianische Topstürmerin spielte in der Auftaktpartie nur eine Nebenrolle: Nach langer Pause wegen einer Kreuzbandverletzung geht sie bei ihrer sechsten WM-Teilnahme nur als "Joker" ins Turnier.

15 Minuten vor dem Ende der Partie gegen Panama wurde sie unter lautem Beuífall für die dreifache Torschützin Borges eingewechselt - und blieb dann selbst aber ohne Treffer. Marta ist mit 17 Toren die erfolgreichste WM-Schützin der Fußballgeschichte - bei den Männern steht Miroslav Klose mit 16 Treffern an der Spitze.

Brasilien will sich in Down Under den großen Wunsch erfüllen

Nicht nur Marta, sondern die gesamte brasilianische Frauen-Nationalmannschaft wartet allerdings seit Jahren auf den großen Triumph. Platz 3 beim Turnier 1999 und die Vize-Weltmeisterschaft 2007 nach einem mit 0:2 verlorenen Finale gegen Deutschland: Das ist die Erfolgsausbeute der Seleção bei bisher acht WM-Teilnahmen.

Nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus vor vier Jahren in und gegen Frankreich soll nun in diesem Jahr endlich der erste WM-Triumph gelingen. Der Wunscherfüllung zumindest einen Schritt näher sind die Südamerikanerinnen nach dem einseitigen Auftaktspiel gegen Panama allemal. Es war der neunte Auftaktsieg Brasiliens bei der neunten WM-Teilnahme.

Ary Borges sorgt per Kopf für den ersten Treffer

Die offensiv aufgestellten Barsilianerinnen beschäftigten die Defensive der WM-Debütantinnen aus Panama von Beginn an, den ersten Abschlüssen fehlte jedoch noch die Präzision - sowohl aus dem Spiel heraus, als auch bei Standards. Das änderte sich aber bald: Bei einem schnell und direkt über links von Debinha vorgetragenen Angriff hatte Offensivspielerin Borges in der Strafraummitte viel Platz, um per Kopf zum hochverdienten 1:0 zu treffen (19.). Trainerin Pia Sundhage ballte an der Seitenlinie begeistert die Fäuste - ihr Team war jetzt auf Kurs zum erwarteten Auftaktsieg.

Dominante erste Halbzeit der Südamerikanerinnen

Panama gab sein stures Defensivkonzept auch nach dem Rückstand nicht auf. Die Südamerikanerinnen verhedderten sich deshalb weiter häufig im dichten gegnerischen Abwehrnetz. Eine Ausnahme aber gab es: Die 23 Jahre alte Offensivspielerin Borges verwandelte ein Zuspiel von Tamires im zweiten Versuch zum 2:0 (39.). Den "Doppelpack" im ersten WM-Spiel ihrer Karriere feierte sie auf dem Rasen kniend entsprechend ausgelassen mit ihren Teamkolleginnen. Nach zwei Nachspielminuten und mit einer eindeutigen Bilanz von 15:1-Torschussversuchen für Brasilien ging es in die Pause.

"Samba-Fußball vom Feinsten" nach der Pause

Fast unmittelbar nach Wiederbeginn zeigten die Brasilianerinnen dann "Samba-Fußball vom Feinsten", wie die FIFA in ihrem Live-Blog schrieb. Mit zwei Hackenzuspielen bereiteten sie das wunderschön anzuschauende 3:0 durch Bia Zaneratto (48.) im Strafraum vor. Panama kam auch danach kaum zum Luftholen am eigenen Strafraum, Brasilien spielte weiter pausenlos nach vorne. Ein paar Mal konnte der Außenseiter weiteres Unheil mit Blocks im Strafraum vermeiden, Borges' dritten Treffer im Spiel (70.) wussten sie aber nicht zu verhindern. "Ich genieße den Moment", zeigte sich Brasiliens Trainerin Sundhage sehr zufrieden mit der Leistung ihres Teams - und vor allem mit der von Borges: "Sie ist eine Schlüsselspielerin und funktioniert mit dem Team in und vor dem Strafraum."

Nach dem Schlusspfiff stand fest, dass tatsächlich alle acht Teams, die in diesem Jahr zum ersten Mal bei einer WM dabei sind, in ihren ersten Partien keine Tore erzielt und auch keine Punkte gewonnen haben.

So geht's weiter in Gruppe F

Am kommenden Samstag (29.07.2023, 12 Uhr MESZ, im Live-Ticker auf sportschau.de) steht eines der Topspiele in der WM-Vorrunde auf dem Programm: Die achtplatzierten Brasilianerinnen treffen am zweiten Spieltag der Vorrunden-Gruppe F auf die Weltranglisten-Fünften aus Frankreich. Panama spielt am selben Tag gegen Jamaika (14.30 Uhr MESZ, im Live-Ticker auf sportschau.de) und hofft dann auf die historischen ersten WM-Punkte.