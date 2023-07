Letzte WM für Brasiliens Superstar Fußball-Königin Marta - Krönung beim letzten Tanz? Stand: 22.07.2023 17:30 Uhr

Marta hat fast alles erreicht, ist sechsmalige Weltfußballerin und stellt mit der Anzahl ihrer Tore Messi, Ronaldo und Klose in den Schatten. Nur ein WM-Titel fehlt noch. Die letzte Chance gibt es in Down Under.

Mit 37 will sie jetzt noch einmal wissen und ihre grandiose Karriere krönen. Für sie ist es die letzte Chance, denn die Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland wird die letzte für Marta sein. "Die Zeit ist gekommen, anderen Dingen Priorität einzuräumen", erklärte die Top-Stürmerin, die sich demütig zeigte: "Die Möglichkeit zu haben, zum sechsten Mal bei einer WM zu spielen, ist etwas Unglaubliches."

Fast ein Jahr Pause nach einem Kreuzbandriss

Der Titel im sechsten Anlauf wäre eine kleine Überraschung, denn die Brasilianerinnen gehören nicht zu den Topfavoritinnen, reisen mit vielen unbekannten Talenten und "Wundertüte" Marta an. Nach einem Kreuzbandriss am 27. März 2022 musste die Stürmerin fast ein Jahr pausieren und kam in den Testspielen vor der WM in der Nationalmannschaft nicht über die Jokerrolle hinaus.

Dabei lebte der brasilianische Frauenfußball in den vergangenen Jahrzehnten vor allem von seiner überragenden Alleskönnerin. Dass die Ballartistin trotz der langen Zwangspause nominiert wird, war für Brasiliens schwedische Trainerin Pia Sundhage klar.

Sundhage schwärmt von Marta

"Marta ist die Königin, die Ikone, es ist einfach ansteckend, in ihrer Nähe zu sein", sagte Sundhage. Wie wertvoll Marta tatsächlich sein wird, wird sich erst während des Turniers zeigen. Auch bei der Trainerin bestehen Restzweifel. Auf einen Startelf-Einsatz ihrer Ausnahmekönnerin beim Auftaktspiel gegen WM-Debütant Panama (24.07.2023, 13 Uhr MESZ, Live-Ticker bei sportschau.de) wollte sie sich nicht festlegen. "Ich weiß es nicht. Noch nicht, und das Gute daran ist, dass sie die Rolle spielen wird, die ich ihr geben werde. Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher." Brasilien bekommt es in der Gruppenphase außerdem mit Frankreich und Jamaika zu tun.

Brasiliens Trainerin Pia Sundhage Marta ist die Königin, die Ikone, es ist einfach ansteckend, in ihrer Nähe zu sein.

Im Herbst ihrer Karriere

Wenn nötig, wird Marta dann sicher auch von Beginn an auflaufen. Neben dem Torriecher (108 Tore für Brasilien in 154 Länderspielen) ist die in den USA für Orlando Pride spielende Ausnahmekickerin beim letzten Pass eine der Besten. Wenn sie am Ball ist, kann es für jeden Gegner brenzlig werden - auch wenn ihre besten Zeiten einige Jahre zurückliegen. Zwischen 2006 und 2010 bestieg Marta fünf Mal in Folge den Thron der besten Spielerin der Welt.

2003 gab sie mit 17 Jahren ihr WM-Debüt, seitdem hat sie viel erlebt. Albtraum und Traum lagen bei nahezu keiner Spielerin so dicht beisammen. Besonders bitter: 2007 verlor Marta mit Brasilien im Endspiel gegen Deutschland (0:2). Beim Stand von 0:1 scheiterte Marta per Elfmeter mit einem unplatzierten Schuss an DFB-Torhüterin Nadine Angerer, die damals im gesamten Turnier ohne Gegentreffer blieb. Die Auszeichnung als beste Torschützin (7) war nur ein schwaches Trostpflaster. Seit 2007 kamen die Fußballerinnen vom Zuckerhut nicht mehr über das Viertelfinale hinaus.

Letztes Puzzleteil

Auch wenn Marta der WM-Titel bisher vergönnt blieb, Rekorde sammelte sie en masse. Mit ihren 17 WM-Toren liegt sie vor Miroslav Klose (16), der die Männer-Bestmarke hält. Zudem traf neben Marta nur Christine Sinclair (Kanada) bei fünf verschiedenen WM-Turnieren. Dieses Kunststück vollendete bei den Männern bisher nur Cristiano Ronaldo bei der WM 2022 in Katar .

Im Emirat in Vorderasien erfüllte sich auch Messis Traum vom WM-Pokal. Bei seiner fünften und letzten WM wurde der Superstar endlich mit Argentinien Weltmeister. Machen Brasilien und Marta es Argentinien und Messi nach? Es wäre das krönende Ende einer dann perfekten Laufbahn.