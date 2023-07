Im Vergleich zum Auftaktspiel gegen Brasilien wechselt Cheftrainer Nacho Quintana auf fünf Positionen. Für Vargas, Jaén, Mills, Quintero und Riley rücken Salazar, Natis, Emily Cedeño, Lineth Cedeño und Tanner in die Startelf.

Den Jamaikanerinnen hingegen gelang am ersten Spieltag eine kleine Sensation. Gegen Frankreich erreichten sie ein 0:0 und konnten somit den ersten WM-Punkt überhaupt einfahren. Ihr aggressives Auftreten setzte Frankreich unter Druck. Auch wenn die Jamaikanerinnen von drei Vorbereitungsspielen zwei verloren und eins unentschieden endete, gehen sie als Favoritinnen in die Partie. Einziger Wehmutstropfen: Jamaikas Star-Spielerin Khadija Shaw von Manchester City, die 56 Tore in 38 Länderspielen erzielte, fehlt aufgrund einer Gelb-Roten Karte.