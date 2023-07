Dieses Aufeinandertreffen ist unbestritten das Spitzenspiel dieser Gruppe F und obwohl die Brasilianerinnen in drei WM-Spielen gegen Frankreich noch nie mit drei Punkten vom Feld gingen, stehen die Zeichen nach dem Eindruck der ersten Gruppenspiele deutlich auf Sieg. Mit einem Sieg gegen Frankreich würde sich Brasilien sogar direkt für das Achtelfinale qualifizieren und könnte im letzten Spiel der Gruppenphase wichtige Spielerinnen schonen. Anders sieht es bei Frankreich aus, das heute unbedingt gewinnen muss, um den Einzug in die K.O.-Runde im letzten Gruppenspiel in der eigenen Hand zu haben.

Deutlich gelungener war der brasilianische Auftakt in dieses Turnier: Beim 4:0 gegen Panamana zogen die "Samba Queens" ihr Spiel bis zum Ende durch und siegten auch in der Höhe verdient. Auffälligste Spielerin war ohne Zweifel die Mittelfeldspielerin Ary Borges, die drei Treffer selbst erzielte und das vierte vorbereitete - sie steht heute wenig verwunderlich in der ersten Elf. Insgesamt nimmt die erfahrene Trainerin Pia Sundhage aus Schweden nur einen Wechsel in der Startelf vor: Bia Zaneratto rotiert auf die Bank und dafür startet heute Geyse vom FC Barcelona im Sturm. Damit sitzt die brasilianische Legende Marta auch im zweiten Gruppenspiel zunächst auf der Bank.

Frankreich kam im ersten Gruppenspiel trotz Überzahl in den letzten Minuten der Nachspielzeit nicht über ein torloses 0:0 gegen Jamaika aus. Daher müssen Les Bleus im heutigen Spiel gegen einen starken Gegner aus Brasilien unbedingt mehr als einen Zähler mitnehmen. Trainer Hervé Renard baut seine Startelf im Vergleich zur letzten Partie an drei Stellen um und bringt Dali, Périsset und Bacha für Majri, Matéo und Cascarino aufs Feld. Obwohl das Sturmduo aus Le Sommer und Diani gegen den Underdog aus Jamaika weitestgehend blass blieb, dürfen beide Spielerinnen erneut von Beginn an ran. In der Abwehr ist Renard trotz einer leichten Blessur an der Wade mit von der Partie.