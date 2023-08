Historisches Aus Trauma Südkorea - WM-Turnier für Deutschland vorbei Stand: 03.08.2023 14:05 Uhr

2018 wurde Südkorea bei der Männer-WM in Russland zum deutschen Stolperstein, jetzt haben die Asiatinnen auch die DFB-Frauen ins Tal der Tränen gestürzt. Es ist das erste Mal, dass Deutschlands Frauen die K.o.-Runde verpassen. Es ist ein weiterer Tiefschlag für den deutschen Fußball.

Von der Galaform der Europameisterschaft im vergangenen Jahr war die deutsche Frauen-Nationalmannschaft mit Ausnahme des Eröffnungsspiels (6:0 gegen Marokko) weit entfernt, das 1:1 gegen Südkorea am Donnerstag (03.08.2023) war der Tiefpunkt - mit bitteren Konsequenzen: Für Deutschland ist die WM in Australien und Neuseeland zu Ende, weil Marokko im Parallelspiel 1:0 gegen Kolumbien gewann.

In Brisbane wurde die deutsche Mannschaft vor 39.000 Zuschauern kalt erwischt: So-hyun Cho sorgte mit einem schnellen Tor (6.) für Entsetzen. Erst ein Kopfballtreffer von Alexandra Popp (42.) brachte für neue Hoffnung im Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Sicherheit gab das 1:1 aber nicht - dazu fehlte nach der Pause das Glück: Popp traf erst aus Abseitsposition, dann verhinderte die Latte das ersehnte 2:1. Die Kapitänin war die einzige Deutsche, die für Gefahr sorgte - das reichte nicht, um Südkorea zu besiegen. Popp fand kaum Worte: "Ich kann es nicht verstehen, was hier gerade abgeht. Es war grundsätzlich holprig. Das war nicht unser Anspruch", sagte sie im ZDF.

Kalte Dusche gegen starkes Südkorea

Deutschland setzte im Alles-oder-Nichts-Spiel erstmals bei dieser WM auf eine Doppelspitze: Neben Popp stürmte Lea Schüller (für Lina Magull), dazu kehrte Abwehrchefin Marina Hegering (für die verletzte Sara Doorsoun) nach auskurierter Fersenprellung zurück. Die Wolfsburgerin sollte Stabilität bringen, doch dieser Plan ging in der Anfangsphase komplett schief.

Während die DFB-Elf im Tiefschlaf war, startete Südkorea ausgeschlafen. Nach wenigen Sekunden hatte Teenager Casey Phair (16) die erste dicke Chance. Herrlich freigespielt, scheiterte die jüngste WM-Spielerin allein vor Merle Frohms, die den Ball noch an den Pfosten lenken konnte (2.).



War das der entscheidende Wachrüttler? Nein! Die Deutschen blieben lethargisch, Südkorea drehte auf und nutzte die zweite Chance zur Führung: So-hyun Cho traf (6.) Wieder sah die Abwehr steinalt aus, dazu schnappte die Abseitsfalle nicht zu. So reichte ein Steckpass von So-yun Ji, um So-hyun Cho freizuspielen und die schob cool ins Eck. Das erste Turniertor für Südkorea sorgte für Entsetzen, denn der Blick auf die Blitztabelle zeigte: Deutschland war nur noch Dritter und damit raus aus dem Turnier.

Popp erlöst Deutschland

Der Favorit sendete in der zwölften Minute das erste Lebenszeichen: Klara Bühl traf den Ball aus 13 Metern nicht optimal und setzte wenig später auch den Kopfball drüber. Deutschland bemühte sich, verfing sich aber immer wieder im Abwehrnetz der Südkoreanerinnen, die bisher alles andere als furchteinflößende Auftritte hingelegt hatten.

Doch gegen Deutschland lief der Motor so richtig heiß. Der Plan von Trainer und Deutschland-Kenner Colin Bell, der der deutschen Mannschaft einen heißen Tanz angekündigt hatte, ging auf und beeindruckte den zweifachen Weltmeister sichtlich. Trotz deutlich mehr Ballbesitz sprang wenig Gefährliches heraus, weil weder schnell noch genau gespielt wurde.

Es brauchte einen genialen Moment, ein Erfolgserlebnis. Und wer sorgte dafür? Kapitänin Popp, wer sonst?! Nach einer Eingabe von Svenja Huth von der rechten Seite schraubte sich der deutsche Leuchtturm empor und köpfte zum erlösenden 1:1 (42.) ein. Es war das 66. Tor im Trikot der Nationalmannschaft für Popp. Deutschland war zurück - im Spiel, aber nicht im Turnier, weil Marokko im Parallelspiel gegen Kolumbien zur Pause mit 1:0 führte.

Erst Abseitstor, dann Latte

Das deutsche Team war zur Pause ausgeschieden und musste die Sinne schärfen: Ein Sieg war Pflicht, wenn man nicht unnötig zittern wollte. Der Ansatz war klar: Mit Flanken die Doppelspitze Schüller/Popp füttern und die Lufthoheit nutzen. Soweit die Theorie, die Umsetzung haperte. Deutschland bekam keine Sicherheit ins Spiel, auch Abräumerin Lena Oberdorf bekam keine Ruhe in ihre Aktionen, weil Südkorea permanent störte.

Als Popp den Turbo zündete, waren die Bell-Schützlinge aber machtlos: Ihren Kopfballtreffer in der 57. Minute konnten sie nicht verhindern, dafür der Videocheck. Bei der Vorlage von Schüller stand Popp hauchzart im Abseits. Das Tor zählte nicht. Diese Tatsache stachelte Popp weiter an: Direkt die nächste Flanke von Huth setzte die wuchtige Mittelstürmerin an die Latte (60.). Die Druckphase wurde nicht mit einem Tor belohnt und so wurde es zunehmend ein Wettlauf mit der Zeit.

Popp einziger Unruheherd

Südkorea blieb laufstark und setzte Nadelstiche: In der 71. Minute rauschte eine Ecke nur knapp am langen Pfosten vorbei, weil Frohms vorbeisegelte. Deutschland fiel weiter nichts ein. Das einzig profane Mittel schienen Flanken auf Popp zu sein. Die Torjägerin war die einzige, die Torgefahr ausstrahlte, Torfrau Kim mit einem wuchtigen Kopfball aber nicht überwinden konnte (74.).

Auch die viel zitierte Brechstange brachte keinen Erfolg, gefährlich wurde es erst in der Nachspielzeit, als Sydney Lohmann knapp über das Tor schoss und das historisch frühste WM-Aus auch nicht verhindern konnte. Damit geht das Turnier ohne den zweifachen Weltmeister weiter.