liveblog Letztes Gruppenspiel WM im Liveblog - DFB-Elf will ins Achtelfinale Stand: 02.08.2023 14:34 Uhr

Deutschland trifft am Donnerstag (03.08.2023, 12 Uhr MESZ) im letzten Vorrundenspiel bei der Frauen-WM auf Südkorea. Nach der Niederlage gegen Kolumbien will das DFB-Team Wiedergutmachung und ins Achtelfinale einziehen. Alles Wichtige rund um die Partie im Liveblog von sportschau.de. Ab Spielbeginn berichten wir in einem Audio-Livestream und in einem Live-Ticker.

14:33 Uhr

So erreicht Deutschland das Achtelfinale

Wie kommt das DFB-Team weiter? Ein Überblick über die möglichen Szenarien.

13:55 Uhr

Südkorea glaubt an seine kleine Chance

Vor allem für Trainer Colin Bell ist die Partie gegen Deutschland eine ganz besondere.

13:46 Uhr

DFB-Team mit Änderungen in der Startelf?

Möglicherweise stehen gegen Südkorea Alexandra Popp und Lea Schüller gemeinsam in der Startelf.