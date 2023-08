Nach dem Spiel gegen Südkorea DFB-Team sucht nach Erklärungen fürs WM-Aus Stand: 04.08.2023 10:45 Uhr

Auch am Tag nach dem WM-Aus ist die Enttäuschung im und rund um das DFB-Team groß. Die Suche nach Gründen für das vorzeitige Ausscheiden läuft. Viele Fragen sind noch ungeklärt - unter anderem die nach der Zukunft von Kapitänin Alexandra Popp und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Schnelle Antworten wird es vermutlich nicht geben.

Als die DFB-Spielerinnen am Freitagmittag Ortszeit (04.08.2023) aus dem Hotel in Brisbane kamen und in den Bus zum Flughafen stiegen, war ihnen anzusehen, wie sehr das historische vorzeitige WM-Aus einer deutschen Frauen-Nationalelf sie getroffen hat. Kaum ein Lächeln war auf den Gesichtern zu sehen, dafür viele gesenkte Köpfe. Kapitänin Alexandra Popp gab einen Einblick ins Seelenleben der Mannschaft: Viele Spielerinnen hätten kaum bis gar nicht geschlafen, einige hätten Besuch von Familie und Freunden gehabt. Niemand aus dem Team fühle sich am Tag nach dem 1:1 gegen Südkorea schon wieder richtig gut. "Wir brauchen jetzt erstmal Zeit, um das Ganze Revue passieren zu lassen." In der Analyse werde man dann klar sehen, "was gefehlt hat, woran es gelegen hat".

Zu möglichen personellen Konsequenzen sagte Popp selbstkritisch: "Man sollte sich erstmal an die eigene Nase fassen, dann können wir an andere Leute herangehen." Ob sie selbst weiter für die Nationalelf spielen werde, ließ die DFB-Kapitänin offen. "Diese Gedanken sind gerade sehr weit entfernt", sagte die 32-Jährige. Sie plädierte für die Einstellung eines hauptverantwortlichen Experten für die sportlichen Belange im Frauenfußball.