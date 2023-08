Vor dem Spiel gegen Südkorea DFB-Verteidigerin Rauch wieder im Lauftraining Stand: 01.08.2023 09:00 Uhr

Gute Nachrichten aus dem deutschen WM-Quartier: Die verletzte Abwehrspielerin Felicitas Rauch hat laut DFB am Dienstag bereits wieder Lauftraining absolviert. Wann die Linksverteidigerin wieder spielen kann, ist noch unklar. Am Donnerstag (03.08.2023) spielt Deutschland im dritten und entscheidenden Gruppenspiel gegen Südkorea um den Achtelfinaleinzug.

Die Abwehr ist die größte Baustelle für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Sie dürfte deshalb besonders erfreut über die positive Nachricht sein, dass die 27-jährige Defensivspielerin des VfL Wolfsburg am Dienstag (01.08.2023) im Teamquartier in Wyong ein Lauftraining gemacht hat und auf dem Ergometer gesessen hat. "Sie ist auf einem guten Weg", sagte eine DFB-Sprecherin.

Rauch, die zur Stammformation des DFB-Teams zählt, hatte sich am vergangenen Freitag (28.07.2023) im Training eine Kniestauchung zugezogen und die Partie gegen Kolumbien (1:2) am Sonntag verpasst.

Noch keine Diagnose von Doorsoun bekannt

Im Laufe des Tages wird eine genaue Diagnose der Verletzung von Sara Doorsoun von Eintracht Frankfurt erwartet. Sie hatte sich in der ersten Halbzeit des Kolumbienspiels eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zugezogen und kann derzeit nicht mit der Mannschaft trainieren. Auch bei ihr steht noch nicht fest, ob und wann sie wieder ins Turniergeschehen eingreifen kann.

Anders sieht das bei Marina Hegering aus: Die Innenverteidigerin, die nach ihrer Verletzung aus der WM-Vorbereitung in den ersten beiden Turnierpartien noch nicht eingesetzt wurde, meldete sich am Montag (31.07.2023) wieder fit. Sie ist damit eine Option für die Startelf im Südkorea-Spiel am Donnerstag (12 Uhr MESZ, im Live-Ticker auf sportschau.de) in Brsibane. Auch Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann ist wieder voll belastbar, wie der DFB mitteilte. Mit Giulia Gwinn und Carolin Simon haben zwei Abwehrspielerinnen die WM-Teilnahme wegen Knieverletzungen verpasst.