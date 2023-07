liveblog FIFA Frauen WM WM im Liveblog: Deutschlands WM-Auftakt gegen Marokko Stand: 23.07.2023 15:02 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen starten am Montag (10.30 Uhr MESZ) in die WM. Gegner in Melbourne ist Marokko. Alle Informationen und Hintergründe zur Partie gibt es im Liveblog von sportschau.de.

14:40 Uhr

Wann und wo sehen Sie das Spiel live?

WM-Auftakt zwischen Frühstück und Mittag in Deutschland: Die DFB-Frauen starten am Montag, 10:30 Uhr MESZ gegen WM-Neuling Marokko in das Turnier. Wir sind natürlich hautnah dabei. Sie können das Spiel live in der Sportschau hören, im Ticker mitfiebern oder im ZDF-Livestream sehen.

13:42 Uhr

Schlägt wieder Magulls große Stunde?

Lina Magull erzielte bei der Europameisterschaft das erste und das letzte Tor für das DFB-Team. Ihre Mitspielerinnen hoffen, dass sie auch in Melbourne im entscheidenden Moment zur Stelle ist.

12:18 Uhr

US-Amerikanerin leitet Spiel gegen Marokko

Tori Penso ist die Schiedsrichterin für den deutschen WM-Auftakt gegen Marokko. Die Profischiedsrichterin aus den USA pfeift auch Spiele der Männer in der Major League Soccer und gibt in Down Under ihr WM-Debüt.

10:19 Uhr

Deutschland bereits zweimal Weltmeister

2003 und 2007 holten die deutschen Fußballerinnen den WM-Titel. Erfolgreicher waren nur die USA. Der Rückblick auf alle WM-Turniere seit 1991.