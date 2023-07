WM-Spiel gegen Marokko Lässt "Expertin" Magull Deutschland wieder jubeln? Stand: 23.07.2023 08:34 Uhr

Bei der EM in England hat Lina Magull das erste und das letzte Tor für Deutschland geschossen. Auch in der deutschen Auftaktpartie bei der WM in Australien und Neuseeland am Montag gegen Marokko will sie für besondere Momente sorgen.

Von Florian Neuhauss aus Melbourne

Wenn sich jemand mit wichtigen Toren auskennt, dann Lina Magull. Die 28-Jährige erzielte im vergangenen Jahr den deutschen Treffer im EM-Finale gegen England (1:2) und brachte das Team nach dem Rückstand zumindest noch in die Verlängerung. Viel wichtiger dürfte rückblickend aber ihr erstes Tor in England gewesen sein: Mit dem 1:0 im Gruppenspiel gegen Dänemark (4:0) brachte Magull die DFB-Frauen auf die Siegerstraße, von der sie erst gegen die Gastgeberinnen wieder abkommen sollten.

"Solche Momente muss man für sich selbst positiv aufnehmen. Ich bin nicht übertrieben selbstbewusst oder bringe eine gewisse Arroganz mit. Ich bin immer sehr kritisch mit mir", beschreibt Magull sich selbst. "Aber ich schaffe es mittlerweile, die positiven Momente mit ins nächste Spiel zu nehmen."

Abschlusstraining: Oberdorf komplett dabei

Magull ist bereit für das erste Gruppenspiel in Melbourne gegen Marokko am Montag (10.30 Uhr MESZ / im Audio-Livestream). Sie ist überzeugt, dass "wir auch bei der WM Großes leisten können". Hinter den Einsätzen mehrerer Spielerinnen stehen noch Fragezeichen. Zur Aufstellung wollte sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf der Pressekonferenz am Sonntag (23.07.2023) zwar nicht äußern ("Da darf der Gegner noch ein bisschen drüber nachdenken"), dafür unterstrich sie auf Nachfrage jedoch noch einmal ihre Grundeinstellung, keine angeschlagenen Akteurinnen aufs Feld zu schicken: "Alles andere wäre nicht schlau. Wir wollen hier ja mehr als ein Spiel machen."

Für Abwehrchefin Marina Hegering kommt das Spiel nach ihrer Fersenprellung auf jeden Fall noch zu früh. Dafür meldete sich ihre Vertreterin Sjoeke Nüsken, die sich eine Außenbanddehnung im rechten Knie zugezogen hatte, überraschend schnell zurück. "Das Knie ist super", sagte die Innenverteidigerin bei der Abfahrt vom Hotel der Sportschau. Wie Hegering absolvierte sie am Sonntag in Melbourne aber nicht das komplette Abschlusstraining. Oberdorf indes war bei der Einheit voll dabei.

Sieg im ersten Spiel soll wieder durchs Turnier tragen

Während die deutsche Startelf aktuell noch ein großes Rätsel ist, sind sich alle im DFB-Lager vor der Marokko-Partie der Schwere der Aufgabe bewusst. "Sie haben sich in den letzten zwei Jahren sehr gut entwickelt. Man sieht, dass sie die nächsten Schritte gehen. Uns wird eine kompakte Mannschaft erwarten, die defensiv sehr stabil ist", lobte Voss-Tecklenburg die Nordafrikanerinnen. Es werde Geduld bedürfen, erklärte die Bundestrainerin, die darauf hofft, dass ihr Team seine "Offensivwucht" nutzen werden kann.

Die Bedeutung eines guten Starts ist Voss-Tecklenburg und ihren Spielerinnen bewusst, nachdem die WM-Vorbereitungsspiele gegen Vietnam (2:1) und Sambia (2:3) alles andere als überzeugend waren. "Das würde natürlich etwas mit dem Selbstvertrauen machen, mit dem Teamflow, der dann entstehen kann", sagte Kapitänin Alexandra Popp und ergänzte: "Wir wollen alles reinhauen, unser Spiel durchdrücken, um ein gutes, stabiles Ergebnis zu erzielen. Das würde uns ein gutes Gefühl für die weiteren Partien geben."

DFB-Kapitänin Alexandra Popp Wir wollen alles reinhauen, unser Spiel durchdrücken, um ein gutes, stabiles Ergebnis zu erzielen. Das würde uns ein gutes Gefühl für die weiteren Partien geben.

"Unsere Gruppe ist definitiv kein Selbstläufer. Wir müssen gut starten und dann den Flow mitnehmen", sagte Popp mit Blick auf die Gruppe H, in der noch Kolumbien und Südkorea mit dabei sind. Ihre Stellvertreterin Svenja Huth hofft auf ein frühes Tor und fügte hinzu: "Wir wollen unser Spiel am Montag genießen und Vollgas geben."

Stellt sich Marokko hinten rein?

Zur finalen Vorbereitung auf das Marokko-Spiel gehört die Videoanalyse. Auf ihren Tablets können die Spielerinnen sich Spielszenen anschauen und sich über ihre Gegenspielerinnen informieren. "Ich habe mir schon einiges angeguckt", sagte Lena Lattwein am Sonnabend. "Wir erwarten Marokko sehr kompakt, wahrscheinlich in einem 4-4-2. Sie werden versuchen, Akzente bei den Umschaltmomenten zu setzen."

Deshalb sei in den vergangenen Tagen extra noch das Gegenpressing und auch die Tiefensicherung trainiert worden. Also die Schwachstellen im Spiel gegen Sambia. Angesichts der Treffer von Sambias Kapitänin Barbra Banda hatte Popp aber auch schon gesagt: "Wenn jemand zehn km/h schneller ist, kann man nichts machen." Bleibt nur, schon die Zuspiele zu unterbinden.

U15-Junioren imitieren im Test die Marokkanerinnen

"Wir müssen auf Sendung sein", warnte Felicitas Rauch deshalb und forderte noch einmal, "die Lehren aus dem Sambia-Spiel" zu ziehen. Die Generalprobe sei sehr wichtig gewesen, denn: "Wie oft spielt man schon mal gegen Mannschaften aus Afrika?"

Die Sambierinnen wurden genauso ganz bewusst als letzter Testgegner ausgesucht wie die U15-Junioren der Central Coast Mariners, gegen die die DFB-Frauen unter Ausschluss der Öffentlichkeit in dieser Woche noch gespielt haben. Die Jungs wurden dabei von ihrem Trainer so ein- und aufgestellt, wie der DFB die Marokkanerinnen erwartet. Der Ausgang des Spiels ist nicht bekannt gegeben worden. "Das war ein guter Test", sagte Sydney Lohmann am Sonntag. "Wenn jetzt die Crunchtime ist, werden wir da sein."

Magull ist wieder bereit für die besonderen Momente

Die Partie gegen Marokko findet nun wieder auf der großen Bühne statt. Das Melbourne Rectangular Stadium soll mit 30.000 Fans ausverkauft sein. Ein Spiel, wie gemacht für Lina Magull.

Nationalspielerin Lina Magull Es wäre sehr hilfreich, wenn ich auch dieses Mal wieder das erste Tor schießen würde. Aber im Endeffekt ist es egal, Hauptsache wir gewinnen dieses Spiel.

Sie sei "erwachsener in ihrem Spielstil geworden", meint die gebürtige Dortmunderin, die gerade mit Bayern München wieder die deutsche Meisterschaft gefeiert hat. Ihre großen Stärken sind die alten: "Ich liebe das Spiel nach vorne, will immer den Ball haben und immer beteiligt sein am Spiel." Und sie will auch gegen Marokko "wieder besondere Momente schaffen, mit denen keiner rechnet".

Die können die DFB-Frauen natürlich immer gebrauchen, ob im EM-Finale gegen England oder im ersten WM-Gruppenspiel gegen Marokko. "In meinem Bereich geht es um Tore und Vorlagen. Da habe ich mich entwickelt. Und es ist noch Potenzial nach oben vorhanden. Sonst wäre es ja auch langweilig", betint Magull, die sich mit Spannung und Emotionen mindestens so gut auskennt wie mit wichtigen Toren.