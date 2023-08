Südkorea will DFB-Team ärgern Südkorea-Coach Bell - "Wir haben noch eine Chance" Stand: 02.08.2023 08:03 Uhr

Südkorea sorgte 2018 bei der Männer-WM für das überraschende Vorrunden-Aus der DFB-Elf. Das könnte nun auch bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland passieren - dieses Mal mit einem Trainer mit deutscher Vergangenheit, der ganz besonders motiviert ist.

Südkoreas Coach Colin Bell kennt den deutschen Fußball bestens - nach eigenen Worten sogar " in- und auswendig ". Jahrelang lebte und arbeitete der Brite in Deutschland. Unter anderem trainierte er den SC Bad Neuenahr (2011-2013), den Champions-League-Sieger 1. FFC Frankfurt (2013-2015) und den SC Sand (2016/2017).

Was ihn auf all seinen Stationen auszeichnete, ist unter anderem ein absoluter Siegeswille. Den lebt der inzwischen 61-Jährige seinen asiatischen Schützlingen auch vor dem entscheidenden letzten Vorrundenspiel in nahezu aussichtloser Situation vor. " Die Chance, dass wir Deutschland 5:0 schlagen ist klein, aber sie ist da ", sagte Bell mit Blick auf die Tabelle von Gruppe H. Es liegt an uns, Deutschland ein Bein zu stellen."

Nur ein hoher Sieg könnte Südkorea weiterbringen

Nach zwei Niederlagen gegen Kolumbien (0:2) und Marokko (0:1) belegt Südkorea Platz vier. Aber der Coach glaubt an sein Team: "Wir können mehr, als wir bisher gezeigt haben. Ich glaube, dass wir etwas Sensationelles erreichen können." Nur ein Sieg mit mindestens fünf Toren Differenz würde Bells Team überhaupt die Chance auf Platz zwei und den Sprung ins Achtelfinale eröffnen. Zusätzlich wäre man darauf angewiesen, dass Kolumbien Marokko besiegt.

Bell freut sich auf "großes Spiel" gegen Deutschland

Die Lage für Südkorea, das bei der WM 2019 nach drei Niederlagen in der Vorrunde ausschied und die Achtelfinal-Teilnahme 2015 als bisher größten Erfolg vorzuweisen hat, ist das eine. Die persönliche Motivation für Trainer Bell dürfte allerdings für die Partie zwischen der DFB-Elf und den Asiatinnen am Donnerstag (03.08.2023, 12 Uhr MESZ, im Live-Ticker auf sportschau.de) eine wohl mindestens ebenso große Rolle spielen.

" Wenn das DFB-Team uns schlägt, ist das okay. Das ist natürlich möglich. Aber ich habe in meinem Leben noch nie aufgegeben, bevor ein Spiel gespielt wurde. Und damit beginne ich jetzt auch nicht vor dem großen Spiel gegen Deutschland ", sagte Bell. "Der Fußball ist unberechenbar, deshalb lieben wir ihn so sehr."

Hendrich: "Colin Bell wird sein Team total einheizen"

DFB-Innenverteidigerin Kathrin Hendrich trainierte wie Svenja Huth unter Bell beim 1. FFC Frankfurt. Gemeinsam gewannen sie 2015 den Champions-League-Titel. " Ich weiß genau, wie er tickt. Er wird alles geben ", sagte Hendrich, als sie bei einer Pressekonferenz im Teamquartier in Wyong auf die Rolle des Briten für das Südkorea-Spiel angesprochen wurde. " Gegen Deutschland zu spielen, ist für ihn etwas ganz Besonderes. Da wird er seine Mannschaft total einheizen, sie taktisch und was die Motivation betrifft perfekt einstellen."

Auch Olympiasiegerin Almuth Schult warnte vor dem " Trainerfaktor " durch den Briten, der seit 2109 die "Taeguk Ladies" trainiert und mit ihnen im vergangenen Jahr Vize-Asienmeister wurde. Die DFB-Elf wird den letzten Vorrundengegner also mit Sicherheit nicht unterschätzen. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. " Südkorea spielt technisch versiert mit verschiedenen Grundordnungen und Systemen. Und sie sind eher defensiv orientiert, so wie man Colin Bell kennt ", sagte Co-Trainerin Britta Carlson. " Wir müssen eine höhere Präsenz in der Offensive haben als zuletzt gegen Kolumbien. "

DFB-Verteidigerin Kathrin Hendrich jubelte mit Trainer Colin Bell in Frankfurt.

Südkorea traf bei WM 2018 entscheidend in der Nachspielzeit

Eine Warnung dürfte den deutschen Fußballerinnen auch die Geschichte sein. Bei der Männer-WM 2018 in Russland war die Ausgangslage für Deutschland und Südkorea ähnlich: Im letzten Vorrundenspiel brauchte das DFB-Team "nur" einen Sieg gegen die schon so gut wie ausgeschiedenen Asiaten. Der Rest ist Geschichte: Durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit unterlag Deutschland 0:2 und verpasste das Achtelfinale - genau wie die Südkoreaner allerdings.

Mit Trainer Bell an der Seitenlinie versuchen die Südkoreanerinnen nun also, den DFB-Frauen das Turnier zu vermasseln - mit deutschen Tugenden, wie er erklärte: " Diese Selbstverständlichkeit des Gewinnens, die die Deutschen immer verkörpert haben, diese Erwartung, dass man immer eine Chance hat - das versuche ich hier vorzuleben."

Gelingt dem 61-Jährigen das Kunststück, die DFB-Elf aus dem Turnier zu werfen, wäre das eine echte Sensation: Bisher ist noch nie eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei einer Frauen-WM in der Vorrunde ausgeschieden - genau das galt für die DFB-Männer bis 2018 ebenfalls.