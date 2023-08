Wer erreicht das WM-Endspiel? Spanien spielt nach "Drehbuch" - Schweden mit gutem Gefühl Stand: 14.08.2023 13:13 Uhr

Spanien und Schweden zeigen sich vor dem ersten Halbfinale bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland äußerst selbstbewusst. Beide Teams spielen bisher ein sehr gutes Turnier. Die Tagesform dürfte im direkten Aufeinandertreffen in Auckland entscheidend sein.

Bei der Pressekonferenz am Spielort auf der Nordinsel Neuseelands brachte die schwedische Stürmerin Fridolina Rolfö vom FC Barcelona am Montag (14.08.2023) die Ausgangslage vor dem Semifinal-Duell mit Spanien auf den Punkt: "Ich weiß nicht, wer die Favoritinnen in dieser Partie sind. Ich denke, das sind beide Teams."

Gut 43.000 Zuschauende werden am Dienstag (15.08.2023, 10 Uhr MESZ, im Audiostream und Live-Ticker auf sportschau.de) im ausverkauften Eden Park dabei sein, wenn die Weltranglisten-Dritten aus Skandinavien gegen die auf Platz sechs ins Turnier gegangenen Spanierinnen um den Einzug ins WM-Finale spielen. Und die Fans dürfen sich - nach allem, was Spanien und Schweden im bisherigen Turnierverlauf gezeigt haben - auf ein spannendes Spiel freuen. Obwohl Spanien in bislang elf Partien nie gegen Schweden gewinnen konnte (sieben Niederlagen, vier Unentschieden), ist der Ausgang dieses Mal tatsächlich völlig offen.

Hermoso: "Spiel gegen Schweden ist wie ein Finale"

Die Vorfreude auf das Halbfinale scheint bei allen Beteiligten auch deshalb mindestens genauso groß zu sein wie die Anspannung. "Wir sind so nah dran, unser großes Ziel zu erreichen. Das Spiel gegen Schweden ist wie ein Finale. Wir haben bisher schon gut gespielt, aber jetzt werden wir mit mehr Lust als je zuvor auf den Platz gehen", sagte Angreiferin Jennifer Hermoso. Spanien steht zum ersten Mal in einem WM-Halbfinale, die Schwedinnen zum fünften Mal.

"La Roja"-Trainer Jorge Vilda betont nach der knapp ein Jahr zurückliegenden Spielerinnen-Revolte gegen ihn den großen Zusammenhalt im spanischen Team. Er ist überzeugt, dass die Skandinavierinnen mehr unter Druck stehen als seine Mannschaft: "Wir spielen auf Augenhöhe gegen Schweden. Wenn wir unsere beste Leistung abrufen können, werden wir das Spiel auch gewinnen." Schwedens Stärken seien bekanntermaßen die Standards und das körperbetonte Spiel, aber seinen Matchplan beeinflusse das nicht: "Jeder weiß, wie wir spielen. Wir werden an unserem Drehbuch festhalten."

Rolfö: "Spanien und Schweden sind zwei großartige Teams"

Genauso selbstbewusst und positiv wie die "Selección" aus dem Süden Europas präsentieren sich auch die Nord-Europäerinnen. "Spanien hat eine großartige Mannschaft, aber wir sind auch ein großartiges Team", sagte Stürmerin Rolfö. Neben kompaktem Verteidigen komme es darauf an, auch im Angriff mutig zu spielen. "Wir müssen all die Dinge tun, die wir uns vorgenommen haben." Coach Peter Gerhardsson hat vor dem Spiel ebenfalls "ein gutes Gefühl. Das wird ein Halbfinale mit vielen Emotionen." Er erwartet ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die beide auf hohes Pressing setzen. Den Unterschied könne ausmachen, wer das bessere Umschaltspiel abliefert.

Gerhardsson führte Schweden als Nationaltrainer zuletzt dreimal in Folge mindestens ins Halbfinale. Bei der WM 2019 belegte die "Damlandslaget" Platz 3, bei den Olympischen Spielen 2021 holte sie die Silbermedaille und bei der EM im vergangenen Jahr ging das Halbfinale gegen die späteren Europameisterinnen aus England mit 0:4 verloren. Ein großer Titel auf der Weltbühne des Fußballs gelang den Europameisterinnen von 1984 noch nie.

Ilestedt bei schwedischen Standards im Fokus

Besonders im Fokus wird im Halbfinale gegen Spanien Amanda Ilestedt stehen: Die schwedische Verteidigerin hat bei der WM in Down Under bereits vier Mal getroffen und könnte Japans Hinata Miyazawa (5) noch von Platz eins der Torschützinnen-Liste verdrängen. Kapitänin Kosovare Asllani hat dazu aber eine klare Haltung: "Amanda ist unglaublich, keine Frage. Aber wir haben so viele Spielerinnen, die in diesem Bereich wirklich gut sind. Ich glaube, am Ende interessiert es niemanden, wer die beste Torschützin ist. Das Einzige, woran wir denken, ist, Spiele zu gewinnen."

Hernandez fehlt bei Spanien gesperrt

Personell können beide Trainer nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bei Spanien fehlt Abwehrspielerin Oihane Hernandez gelbgesperrt. Vilda ist also zu mindestens einer Umstellung in seiner Startelf gezwungen. Ob er seinen von einem Kreuzbandriss genesenen Superstar Alexia Putellas zum dritten Mal im sechsten Turnierspiel von Beginn an bringt, ließ der Coach offen: "Wir sind alle sehr glücklich, welches Level Alexia erreicht hat. Sie ist für alles bereit." Über volle 90 Minuten spielte die 29-jährige Weltfußballerin vom FC Barcelona bisher noch nicht.

Laut Schwedens Coach Peter Gerhardsson zeigte Sofia Jakobsson am Tag vor dem Spiel noch leichte Krankheitssymptome. Er gehe aber davon aus, dass auch sie - wie der Rest des Kaders - für das Spiel gegen Spanien zur Verfügung steht.

Starke Leistungen im bisherigen Turnierverlauf

Dass Spanien und Schweden verdient im Halbfinale stehen, daran gibt es nach den bisher gezeigten Leistungen bei der WM in Down Under keine zwei Meinungen. Spanien hat mit 15 Treffern bisher die meisten aller Turnier-Teams erzielt, Schweden kommt immerhin auf elf in den fünf Partien bis zum Viertelfinale - und kassierte darüberhinaus nur zwei Gegentore. Beide Mannschaften mussten je einmal in die Verlängerung: Spanien schaltete in der Runde der letzten Acht die Niederländerinnen nach 120 Minuten mit 2:1 aus, bereits im Achtelfinale setzte sich Schweden gegen die Weltmeisterinnen aus den USA mit 5:4 im Elfmeterschießen durch.

Finale am Sonntag in Sydney

Der Gewinner der von der brasilianischen Schiedsrichterin Edina Alves Batista geleiteten Partie wird im WM-Endspiel am Sonntag (20.08.2023, 12 Uhr MESZ, Audiostream und Live-Ticker auf sportschau.de) im Stadium Australia in Sydney entweder auf Co-Gastgeber Australien oder Europameister England treffen, die am Mittwoch (16.08.2023, 12 Uhr MESZ, live im Ersten und auf sportschau.de) das zweite Halbfinale bestreiten. Das Spiel um Platz drei findet am Samstag (19.08.2023, 10 Uhr MESZ, live im Ersten und auf sportschau.de) statt.