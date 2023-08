Turbulente Schlussphase im Halbfinale Spaniens Final-Traum wird mit Sieg gegen Schweden wahr Stand: 15.08.2023 11:57 Uhr

Spanien hat am Dienstag (15.08.2023) im neuseeländischen Auckland erstmals das Endspiel einer Frauen-WM erreicht. Im Halbfinale gelang nach einer turbulenten Schlussphase ein knapper 2:1 (0:0)-Erfolg gegen Schweden.

Spektakel, Drama und viele Tore - all das hatten beide Mannschaften in der WM-Vorrunde und den Partien im Achtel- und Viertelfinale gezeigt, geizten damit aber im Halbfinale gegeneinander 80 Minuten lang. Doch die letzten zehn Minuten plus Nachspielzeit entschädigten dann für ein zuvor zähes Spiel, in dem Defensive Trumpf gewesen war.

Nachdem mit Salma Paralluelo eine Einwechselspielerin Spanien scheinbar schon ins Finale geschossen hatte (81.), glich die ebenfalls erst spät in die Partie gekommene Rebecka Blomqvist vom VfL Wolfsburg für Schweden aus (88.). Die Hoffnung der Skandinavierinnen auf eine Verlängerung ließ dann aber Spaniens Kapitänin Olga Carmona mit ihrem Treffer in der 89. Minute platzen. Sie sicherte den Südeuropäerinnen im perfekten Moment den ersten Sieg gegen Schweden im zwölften Anlauf. Für die Spanierinnen ist der Einzug ins WM-Finale ihr bislang größter Erfolg.

Endspiel am Sonntag gegen Australien oder England

Im Endspiel am Sonntag (20.08.2023, 12 Uhr MESZ, Audiostream und Live-Ticker auf sportschau.de) trifft Spanien in Sydney entweder auf die Co-Gastgeberinnen aus Australien oder die Europameisterinnen aus England. Diese beiden Mannschaften bestreiten am Mittwoch (16.08.2023, 12 Uhr MESZ, live im Ersten und auf sportschau.de) das zweite Halbfinale. Schweden absolviert am Samstag (19.08.2023, 10 Uhr MESZ, live im Ersten und auf sportschau.de) das Spiel um Platz drei.

Abtasten und viel Nervosität in der Anfangsphase

Schnelles Umschalten hatten sich beide Teams auf die Fahnen geschrieben, um den Gegner in Gefahr zu bringen. Zunächst war aber auf dem Rasen vor allem langsames Abtasten und viel Nervosität im Aufbauspiel zu beobachten. Die erste gefährliche Szene von Spanien war ein Distanzschuss von Olga Carmona (14.), Schwedens Johanna Kaneryd köpfte - allerdings aus Abseitsposition - knapp rechts vorbei (15.).

Kein "Tiki-Taka" - Rolfö mit guter Chance

Das Pressing der defensivstarken Skandinavierinnen, die im Turnierverlauf erst zwei Gegentreffer kassiert hatten, funktionierte auch in der Folge gut. Das gefürchtete spanische "Tiki-Taka"-Passspiel kam trotz viel Ballbesitz nicht recht in Schwung. Nur mit langen Pässen aus dem Mittelfeld öffneten die Südeuropäerinnen manchmal Räume auf den Flügeln. Gezielte Abschlüsse aufs Tor brachte das Vilda-Team aber nicht zustande. Auch Weltfußballerin Alexia Putellas vom FC Barcelona, die nach dem 2:1 n.V. im Viertelfinale gegen die Niederlande für Esther Gonzalez in die Startelf gerutscht war, wusste daran nichts zu ändern.

Die Schwedinnen ihrerseits schienen vor der Pause mit der Null auf beiden Seiten voll zufrieden zu sein. Nach Balleroberungen im Mittelfeld spielten sie kaum einmal schnell nach vorne. Dass sie in der 42. Minute dennoch zur einzigen Großchance im ersten Abschnitt kamen, lag an einem Aussetzer in der ansonsten aufmerksamen spanischen Defensive. Im Rücken von Ona Batlle kam Fridolina Rolfö aus sieben Metern zum Schuss, aber Keeperin Cata Coll reagierte auf der Linie stark und sicherte den 0:0-Pausenstand.

Schweden kommt offensiver aus der Kabine

Nach der Pause waren es zunächst die Schwedinnen, die mehr Zug zum gegnerischen Tor zeigten, aber in dieser Phase nicht zu zwingenden Chancen kamen. Spaniens Coach Jorge Vilda reagierte bald auf die mäßige Offensivvorstellung seiner Mannschaft, indem er mit Paralluelo die Siegtorschützin aus dem Viertelfinale für ihre Barca-Teamkollegin Putellas ins Spiel brachte (57.). Die Spanierinnen hatten anders als Schweden ganz offensichtlich kein Interesse an einer Verlängerung. Das Offensivspiel der "Selección" wurde mit der Einwechslung auch wesentlich gefährlicher, da die 19-Jährige laufstark als Anspielstation glänzte. In der 70. Minute bereitete Paralluelo eine Großchance für Alba Redondo vor, die im Sitzen aus vier Metern aber nur das linke Außennetz traf.

Drei Tore in zehn Minuten

Schwedens Coach Peter Gerhardsson, der nach dem 2:1 in der Runde der letzten Acht gegen Japan zum fünften Mal im sechsten Turnierspiel diesselbe Startformation aufgeboten hatte, ließ sich mit seinen ersten Wechseln bis zur 77. Minute Zeit.

In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignnisse. Erst brachte Paralluelo Spanien mit 1:0 in Führung, als sie einen Abpraller im rechten Eck unterbrachte (81.). Schweden warf danach alles nach vorne und belohnte sich mit dem Ausgleich durch Blomqvist aus der Strafraummitte (88.). Den Schlusspunkt aber setzten die Spanierinnen, als Kapitänin Carmoso Schwedens Keeperin Zecira Musovic mit einer Bogenlampe überraschte (89.).