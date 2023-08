Spielplan der K.o.-Runde Harte Brocken für die USA auf dem Weg zum Titel-Triple Stand: 02.08.2023 13:53 Uhr

Das Achtelfinale bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland ist fast komplett. Deutschland will sich am Donnerstag für die K.o.-Runde qualifizieren. Das sind mögliche Konstellationen und die brisantesten Duelle auf dem Weg zum WM-Titel.

14 der 16 Achtelfinal-Teilnehmer stehen fest, das deutsche Team will sich am Donnerstag (12 Uhr, im Livestream bei sportschau.de) seinen Platz im Achtelfinale sichern. Dort würde ein harter Brocken warten: entweder Frankreich als Sieger der Gruppe F oder Brasilien als Gruppenzweiter. Ohnehin wäre der Weg ins Endspiel für den Vize-Europameister steinig. Doch noch hat das DFB-Team die K.o.-Runde nicht erreicht.

Anders sieht es bei Titelverteidiger USA aus. Um den dritten WM-Titel in Folge zu holen, muss sich die Mannschaft jedoch deutlich steigern – und einige starke Gegner besiegen. Im Achtelfinale warten die bislang überzeugend auftretenden Schwedinnen.

Der Sieger dieses Duells trifft im Viertelfinale auf den Gewinner des Achtelfinals zwischen Japan und Norwegen. Die Asiatinnen hinterließen bislang den besten Eindruck und haben sich in die Favoritenrolle gespielt. Eine Partie zwischen Japan und den USA wäre ein absolutes Highlight in der Runde der letzten Acht.

In der anderen Hälfte des Turnierbaums richten sich die Augen auf Co-Gastgeber Australien, der im Achtelfinale auf Dänemark trifft. Sollte Deutschland als Gruppenzweiter das Achtelfinale erreichen und sich gegen Frankreich durchsetzen, wäre der Sieger aus Australien – Dänemark Gegner im Viertelfinale.

Noch schwieriger wäre der Weg ins Halbfinale, sollte die DFB-Auswahl doch noch Gruppensieger werden. Nach dem Achtelfinale gegen Brasilien hieße der Gegner im Viertelfinale wahrscheinlich England, das in der Runde der letzten 16 klarer Favorit gegen Nigeria ist.