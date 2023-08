Entscheidung in der Verlängerung Spanien zieht als erstes Team ins WM-Halbfinale ein Stand: 11.08.2023 05:44 Uhr

Spanien steht erstmals im Halbfinale einer Frauen-WM. Im europäischen Viertelfinal-Duell setzte sich die "Furia Roja" am Freitag (11.08.2023) im neuseeländischen Wellington knapp, aber verdient mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung gegen die Niederlande durch.

Die Spanierinnen untermauerten auch in der Runde der letzten Acht bei der WM-Endrunde in Down Under ihre Ambitionen auf den Titelgewinn. Nach dem souveränen 5:1-Achtelfinal-Erfolg gegen die Schweiz machte es die Mannschaft von Trainer Jorge Vilda gegen die Vize-Weltmeisterinnen von 2019 aber spannender als nötig. Die Spanierinnen drückten der Partie gegen spielerisch ziemlich enttäuschende Niederländerinnen lange klar ihren Stempel auf, ließen aber zu viele gute Chancen aus. So ging es nach Treffern von Mariona Caldentey (81., Handelfmeter) und Stefanie van der Gragt (90.+1) mit einem 1:1 nach 90 Minuten in die Verlängerung. Dort avancierte die eingewechselte Salma Paralluelo zur spanischen Fußball-Heldin, als sie in der 111. Minute den umjubelten Siegtreffer für die Ibererinnen erzielte.

Am kommenden Dienstag (15.08.2023, 10 Uhr MESZ) trifft Spanien in der Vorschlussrunde des Turniers im neuseeländischen Auckland auf den Sieger des heutigen (11.08.2023) WM-Viertelfinals zwischen Japan und Schweden (um 9.30 Uhr live im Ersten und auf sportschau.de).

Redondo trifft zweimal nur den Pfosten

In den ersten 45 Minuten war die Partie ein Spiel auf ein Tor. Die im 4-3-3 agierenden Spanierinnen griffen flexibel und vor allem schnell an, drängten dabei die "Oranje Leeuwinnen" weit in deren Hälfte zurück. Es schien, als seien die Niederländerinnen um 13 Uhr Ortszeit noch im Mittagsschlaf. Die ersten Abschlüsse des Teams von Trainer Vilda waren noch etwas ungenau, in der 17. Minute machte es Alba Redondo dann aber zu genau: Nachdem Keeperin Daphne van Domselaar einen Kopfball von ihr stark an den linken Pfosten gelenkt hatte, setzte die Stürmerin auch den Abpraller an die Aluminium-Stange des niederländischen Kastens.

Abseitstor von Gonzalez zählt nicht

Auch danach stand die "Oranje"-Torhüterin immer wieder im Fokus, da die Defensivspielerinnen vor ihr die Räume und Passwege der Spanierinnen weiterhin nicht zu schließen wussten. Einen Distanzschuss von Kapitänin Esther Gonzalez parierte van Domselaar (22.), danach flog der Ball nach einem Abschluss von Caldentey am Tor vorbei (25.).

Nach etwa 30 Minuten zogen sich die Spanierinnen ein bisschen zurück, nahmen damit aber Anlauf für die nächsten Offensivaktionen: Gonzalez brachte den Ball aus kurzer Distanz nach einem Zuspiel von Redondo zwar im Tor unter - allerdings aus Abseitsposition (37.). Fünf Minuten später stand wieder van Domselaar bei einem Esther-Abschluss der möglichen Führung der Spanierinnen im Weg. Bei 1:12-Abschlüssen konnten die Niederländerinnen mit dem 0:0-Zwischenstand zur Pause mehr als zufrieden sein.

Handelfmeter bringt Spanien die Führung

Die Weltranglisten-Sechsten aus Spanien blieben auch nach dem Seitenwechsel offensiv, nutzten aber gute Chancen von Esther (46.) und Caldentey (49.) nicht zur Führung. Das hätte sich fast gerächt: In der 61. Minute schubste Irene Paredes ihre Gegenspielerin Lineth Beerenstyn im Strafraum. Schiedsrichterin Stephanie Frappart aus Frankreich pfiff zunächst Foulelfmeter, nahm ihre ursprüngliche Entscheidung nach Überprüfung der Szene am Monitor aber zurück.

Spanien schaltete nach diesem Schreckmoment direkt wieder in den Angriffsmodus - und das zahlte sich in der 78. Minute aus: Nach einem Handspiel der Niederländerin van der Gragt im Strafraum hatte Schiedsrichterin Frappart zunächst auf Eckstoß entschieden, doch nach VAR-Eingreifen und dem erneuten Blick auf den Monitor korrigierte sie zu Recht auf Handelfemeter. Mariona Caldentey traf flach mithilfe des linken Innenpfostens zur Führung (81.).

Van der Gragt schießt Niederlande in Verlängerung

Nun mussten die Niederländerinnen angreifen, kamen durch Beerenstyn (86., 90.) zunächst aber nur zu zwei ungefährlichen Abschlüssen. Zu Beginn der zwölfminütigen Nachspielzeit machte es Verteidigerin van der Gragt viel besser: Mit einem Schuss von der Strafraumgrenze links unten ins Eck "revanchierte" sie sich für ihr Handspiel und rettete die Niederlande mit dem Ausgleichstor (90.+1) in die Verlängerung.

Dort passierte im ersten Abschnitt vor den Toren wenig. Nach dem letzten Seitenwechsel hatte Beerenstyn die einzig nennenswerte Gelegenheit für die Niederlande (107.), bevor schließlich Paralluelo die Spanierinnen jubeln ließ.