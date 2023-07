liveblog WM im Liveblog: DFB-Elf will gegen Kolumbien zweiten Sieg Stand: 29.07.2023 04:48 Uhr

Nach dem begeisternden WM-Auftakt gegen Marokko wollen die deutschen Fußballerinnen nachlegen. Gegner im zweiten Gruppenspiel am Sonntag (30.07.2023) ist Kolumbien. Alles Wichtige rund um die Partie im Liveblog von sportschau.de.

Magull: Kolumbianische Härte "kein großes Thema"

Die kolumbianische Härte war rund um das deutsche Team in den vergangenen Tagen das Thema. Nachdem das Testspiel der Südamerikanerinnen gegen Irland wegen "übertriebener Härte" abgebrochen wurde, eilt ihnen ein zweifelhafter Ruf voraus. Doch Lina Magull hat genug davon gehört: "Wir machen da nicht so ein großes Ding draus", sagte die deutsche Spielmacherin bei der Spieltagspressekonferenz am Samstagvormittag (29.07.2023), die sich aber früher als sonst vom Ball trennen will, um nicht zu viel auf die Socken zu bekommen. "Aber wenn es ab und zu mal weh tut, ist's okay. Ich kann auch gut was ab."

Deutschland gegen Kolumbien - live in der Sportschau

Das zweite Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen in Sydney gegen Kolumbien wird um 11.30 Uhr MESZ angepfiffen. Das Spiel wird live im Ersten und auf sportschau.de übertragen. Auch im Audio-Livestream ist das Spiel in voller Länge zu hören. Zudem hält Sie unser Live-Ticker stets auf dem Laufenden.

