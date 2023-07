Vor DFB-Spiel gegen Kolumbien Rauch fällt verletzt aus - Brand wieder im Training Stand: 28.07.2023 10:50 Uhr

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss im zweiten Gruppenspiel bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland am Sonntag (30.07.2023) gegen Kolumbien auf die verletzte Linksverteidigerin Felicitas Rauch verzichten. Jule Brand und Sjoeke Nüsken sind dagegen wieder ins Training der deutschen Mannschaft eingestiegen.

Nach Angaben des DFB-Teams aus dem WM-Quartier in Wyong verletzte sich die 27-jährige Abwehrspielerin des VfL Wolfsburg am Freitag (28.07.2023) im Training. Rauch erlitt demnach eine Verstauchung des rechten Kniegelenks und "fällt erstmal auf unbestimmte Zeit aus". Eine MRT-Untersuchung wurde bei Rauch bereits durchgeführt, wie der DFB der Sportschau bestätigte. Auf ihrer Position als Linksverteidigerin könnten Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt) oder Chantal Hagel (VfL Wolfsburg) zum Einsatz kommen. Rauch gilt im DFB-Team seit langer Zeit als gesetzt, bei der EM im vergangenen Jahr bestritt sie alle Partien von Beginn an.

Weitere Hiobsbotschaft für Bundestrainer Voss-Tecklenburg

Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg entwickelt sich die Abwehr der deutschen Mannschaft zu einer Art Dauerbaustelle. Im letzten Test vor der WM gegen Sambia (2:3) hatte sich mit Carolin Simon vom FC Bayern München die Rauch-Alternative für hinten links einen Kreuzbandriss zugezogen. Auf der Rechtsverteidigerposition kommt derzeit mit Svenja Huth eine gelernte Offensivspielerin zum Einsatz, da Giulia Gwinn vom FC Bayern München die WM ebenfalls wegen eines Kreuzbandrisses verpasst. In der Innenverteidigung ersetzt zudem Sara Doorsoun die noch immer angeschlagene Stammkraft Marina Hegering vom VfL Wolfsburg.

Brand hat Rückenprobleme offenbar überwunden

Erleichterung herrscht im deutschen Team hingegen darüber, dass sich die Rückenprobleme von Jule Brand als offenbar nicht so schwerwiegend herausgestellt haben. Die Wolfsburgerin hatte am Donnerstag (27.07.2023) mit dem Teamtraining ausgesetzt, stand aber schon am Freitag - zwei Tage vor dem Spiel - wieder auf dem Platz. Die 20-Jährige war eine der Erfolgsgarantinnen beim 6:0-Sieg zum Auftakt gegen Marokko. "Unbekümmert", "unberechenbar" und "sehr quirlig" nannte Klara Bühl am Donnerstag ihre Mitspielerin, mit der sie zusammen im deutschen WM-Auftaktspiel eine starke Flügelzange gebildet hatte.

Am Sonnabend fährt die Mannschaft nach Sydney, wo am Sonntag (11.30 Uhr MESZ, live im Ersten und auf sportschau.de) das zweite Gruppenspiel gegen Kolumbien stattfindet.

Hegering weiter fraglich - Nüsken wieder fit

Lena Oberdorf ist nach ihren Oberschenkelproblemen schon länger wieder voll dabei und dürfte im defensiven Mittelfeld gesetzt sein. Auch Sjoeke Nüsken ist wieder fit: "Ich bin einsatzbereit. Ich bin zwar noch getaped, aber das hält und ich habe keine Schmerzen", sagte die Innenverteidigerin nach dem Freitagstraining und der überstanden Außenbanddehnung im Knie. Ein Fragezeichen steht noch hinter einem möglichen Einsatz von Marina Hegering. Die etatmäßige Abwehrchefin machte große Teile des Mannschaftstrainings mit, wegen ihrer Fersenprellung aber nach wie vor nicht alle.

Nationalspielerin Sara Doorsoun Wenn ich gebraucht werde, bin ich da und will das Vertrauen zurückgeben.

"Wenn ich gebraucht werde, bin ich da und will das Vertrauen zurückgeben", kündigte Sara Doorsoun, die Hegering gegen Marokko vertreten hatte, schon am Donnerstag an. Zu knapp dürfte die Zeit bis zum Spiel für Sydney Lohmann werden. Die Münchnerin wird nach ihrer Adduktorenverletzung weiter Stück für Stück "aufbelastet".