FIFA Frauen WM DFB-Team bangt um Einsatz von Stürmerin Brand Stand: 27.07.2023 06:01 Uhr

Deutschland bangt vor seinem zweiten Gruppenspiel bei der WM in Australien und Neuseeland am Sonntag (30.07.2023) gegen Kolumbien um den Einsatz von Angreiferin Jule Brand. Die 20-Jährige laboriert an Rückenpoblemen.

Brand konnte daher am Donnerstag (27.07.2023) nur individuell trainieren, wie eine Sprecherin des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Wyong mitteilte, wo der Rekordeuropameister sein Basislager bezogen hat. Ein Ausfall der Offensivspielerin von Vizemeister und Pokalsieger VfL Wolfsburg wäre für den Titelaspiranten bitter. Sie gehörte beim 6:0-Auftakterfolg der DFB-Auswahl gegen Marokko zu den auffälligsten Akteurinnen.

Oberdorf vor WM-Debüt - Duo fraglich

Derweil rückt der erste WM-Einsatz von Brands Clubkollegin Lena Oberdorf in Australien näher: Die Mittelfeldspielerin absolvierte bei 16 Grad und strahlendem Sonnenschein die volle Übungseinheit. Die 21-Jährige war nach einer Muskelblessur im Oberschenkel gegen Marokko ebenso nicht eingesetzt worden wie Abwehrchefin Marina Hegering (Fersenprellung) und Sjoeke Nüsken (Außenbanddehnung im Knie).

Der Einsatz von Hegering und Nüsken gegen Kolumbien am Sonntag (11.30 Uhr MESZ/live im Ersten und im Livestream bei sportschau.de) in Sydney ist weiter offen. Nüsken trainierte mit einem bandagiertem Bein, Hegering absolvierte größtenteils die Übungen. Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann ging die Einheit nach leichten Adduktorenbeschwerden in den vergangenen Tagen vorsichtig an.