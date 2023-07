FIFA nominiert Referee für Kolumbien-Spiel Schiedsrichterin Borjas aus Honduras leitet zweite DFB-Partie Stand: 28.07.2023 13:12 Uhr

Das zweite deutsche Vorrundenspiel bei der Frauen-WM gegen Kolumbien am Sonntag (30.07.2023) wird von Schiedsrichterin Melissa Borjas aus Honduras gepfiffen. Das gab die FIFA zwei Tage vor dem Anstoß bekannt.

Die 36 Jahre alte Unparteiische aus Mittelamerika steht seit 2013 auf der FIFA-Schiedsrichterinnen-Liste. Bei ihrer ersten WM-Teilnahme 2015 in Kanada leitete sie ein Gruppenspiel. 2019 in Frankreich lief sie in zwei Vorrundenpartien sowie im Achtelfinale zwischen den Niederlanden und Japan (2:1) als Schiedsrichterin über den Rasen. Beim laufenden Turnier in Down Under pfiff sie am ersten Spieltag die Begegnung zwischen Italien und Argentinien (1:0). Es wird also das erste Mal sein, dass Borjas, die 2021 beim Olympia-Turnier in Tokio im Einsatz war, ein WM-Spiel mit deutscher Beteiligung leitet.

Die Schiedsrichterin aus Honduras pfiff in ihrer Karriere auch Partien bei der U20-WM in Costa Rica und bei der U20-WM 2018 in Frankreich.

US-Amerikanerin Penso pfiff erstes Spiel

Das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Marokko (6:0) hatte mit Tori Penso eine US-Schiedsrichterin geleitet. Insgesamt sind 33 Haupt-Schiedsrichterinnen für die WM-Endrunde in Australien und Neuseeland nominiert worden.

Keine Haupt- Schiedsrichterin aus Deutschland bei WM

Aus Deutschland wurde keine Haupt-Schiedsrichterin für die Endrunde in Down Under nominiert. Den Deutschen Fußball-Bund vertreten nur Katrin Rafalski (Baunatal) als Assistentin und Marco Fritz (Korb) als Video-Offizieller, die beide in der Vorrunde bereits im Einsatz waren.