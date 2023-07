Spannendes Finale in Gruppe A Nicht nur Neuseeland will bei Heim-WM ins Achtelfinale Stand: 29.07.2023 11:22 Uhr

Co-Gastgeber Neusseland, die Schweiz, Norwegen und der Neuling von den Philippinen: In Vorrunden-Gruppe A können noch alle vier Teams den Einzug in die K.o.-Phase der Frauen-WM schaffen. Die letzten Partien am Sonntag (30.07.2023) versprechen deshalb jede Menge Spannung.

Während die deutsche Mannschaft gegen Kolumbien erst ihr zweites Vorrundenspiel in Gruppe H bei der WM in Down Under absolviert, geht es am selben Tag in Gruppe A am dritten Spieltag schon um die Entscheidung - und die hat es in sich.

Wenn ab 9 Uhr MESZ zeitgleich die Schweiz auf Neuseeland trifft (live im Ersten und auf sportschau.de) und Norwegen gegen die Philippinen spielt (im Livestream auf sportschau.de), dürfen auf jeden Fall die Rechenschieber nicht allzu weit weg liegen. An den ersten zwei Spieltagen konnte nämlich keines der vier Teams durchgängig überzeugen, sodass sogar die aktuell letztplatzierten Norwegerinnen noch die Chance haben, eines der beiden zu vergebenen Achtelfinal-Tickets zu buchen.

Das ist die Ausgangssituation

Für Tabellenführer Schweiz (4 Punkte aus zwei Spielen) stehen die Sterne vor Spiel drei am günstigsten: Gewinnt das Team der deutschen Trainerin Inka Grings die Partie gegen Co-Gastgeber Neuseeland (3 Punkte), steht der Sprung ins Achtelfinale sicher fest. Dasselbe gilt andersherum allerdings auch für das Team aus Ozeanien. Die WM-Debütantinnen von den Philippinen (3 Punkte) könnten im Falle eines Siegs gegen Norwegen (1 Punkt) nach ihrem Überraschungserfolg gegen Neuseeland (1:0) ebenfalls den Einzug in die Runde der besten 16 der Welt feiern.

Ob Norwegen ein Sieg gegen die Philippinen reichen würde, das vorzeitige WM-Aus zu verhindern, könnte auch von der Höhe abhängen - ab einem 3:0 wäre auf jeden Fall Aufatmen bei den Nordeuropäerinnen angesagt. Zusammengefasst lässt sich sagen: Vor dem Anpfiff und möglicherweise bis zum Schlusspfiff der Partien ist alles möglich.

Schweiz relativ entspannt

Die Stimmungslage bei den vier Konkurrenz-Teams ist nach dem bisherigen Verlauf des Turniers komplett unterschiedlich: Neuseeland wähnte sich nach dem 1:0-Auftakterfolg gegen Norwegen schon auf einer Erfolgswelle surfen, fand sich aber nach dem ernüchternden 0:1 gegen die Philippinen wieder auf dem festen Boden der Tatsachen wieder. Dennoch herrscht Zuversicht im Team und bei den Fans, dass es mit dem Einzug in die K.o.-Runde klappt.

Die Schweizerinnen sind bisher relativ entspannt, als einziges Team in der Gruppe sind sie noch ohne Niederlage. Wie der "Blick" berichtete, geht der Spaß im WM-Quartier sogar soweit, dass einige Eidgenossinnen auf dem Hotelflur Rennen mit ferngesteuerten Autos veranstalten. Die zuletzt angeschlagene Abwehrchefin Luana Bühler kehrte am Freitag (28.07.2023) ins Teamtraining zurück und ist nach dem Aussetzen gegen Norwegen offenbar wieder eine Option für die Startelf.

Philippinen haben nichts zu verlieren

Gänzlich ohne Druck ins letzte Spiel gehen können die Spielerinnen von den Philippinen. Ein unerwarteter zweiter Sieg bei ihrer ersten WM-Endrunden-Teilnahme käme einer Sensation gleich und würde wohl nicht nur bei den Spielerinnen des Inselstaats einen Freudentaumel auslösen. Möglicherweise reicht als Auslöser dafür auch schon ein Unentschieden.

Hegerberg fällt auch gegen die Philippinen aus

Von Partystimmung keine Spur ist dagegen im norwegischen Lager. Ada Hegerberg von Olympique Lyon, die bereits gegen die Schweiz (0:0) kurzfristig ausfiel, wird nach Angaben von Trainerin Hege Riise auch gegen die Philippinen wegen einer Leistenverletzung fehlen. Riise hatte nach der Auftakt-Niederlage gegen Neuseeland (0:1) für Unruhe mit ihrer Personalentscheidung gesorgt, Caroline Graham Hansen gegen die Schweiz auf die Bank zu setzen. Die Offensivspielerin des FC Barcelona ließ ihrem Unmut darüber nach der Partie freien Lauf. Sie fühle sich schon "seit einem Jahr mit Füßen getreten" und vermisse den nötigen Respekt ihr gegenüber.

Stimmung im norwegischen Lager im Keller

Dass es zwischen der ehemaligen norwegischen Vize-Kapitänin und Trainerin Riise einen Riss gibt, ist unübersehbar - daran änderte auch eine bei einer Pressekonferenz in dieser Woche vorgetragene Entschuldigung für den "emotionalen Ausbruch" nichts. Kritik an der sportlichen Führung und Ausrichtung des Teams scheint unerwünscht, das musste auch Ingrid Syrstad Engen registrieren - auch sie kam gegen die Schweiz erst kurz vor Schluss ins Spiel. Ein Sieg gegen die Philippinen - so viel scheint festzustehen - würde bei Norwegen noch längst nicht alles zum Besseren wenden.