Erster WM-Sieg Partycrasher! Philippinen besiegen Co-Gastgeber Neuseeland Stand: 25.07.2023 09:27 Uhr

Die Philippinen sind für Neuseeland zum Spielverderber geworden. Im zweiten Gruppenspiel der Gruppe A gewann der Außenseiter am Dienstag (25.07.2023) gegen den Co-Gastgeber in Wellington mit 1:0 (1:0).

Während WM-Novize Philippinen das erste Tor und den ersten Sieg bei einer Fußball-Weltmeisterschaft feierte, müssen die Co-Gastgeberinnen einen heftigen Dämpfer verkraften. Nach dem Auftaktsieg gegen Norwegen wäre die Tür zum Achtelfinale mit einem weiteren Dreier weit aufgegangen, so aber müssen sich die "Football Ferns" auf ein heißes Gruppenfinale am Sonntag (30.07.2023) einstellen.

Sarina Bolden stieg indes zur philippinischen Heldin auf. Mit ihrem Kopfballtreffer in der 24. Minute schrieb sie Geschichte: Es war das erste Tor für den WM-Neuling. Es reichte zum Sieg, weil Neuseeland auch das Glück fehlte. Jacqui Hand wurde zur tragischen Figur. Sie traf erst den Pfosten, danach wurde ihr vermeintliches 1:1 wegen einer haarscharfen Abseitsposition aberkannt.

Störgeräusche vor dem Philippinen-Spiel

Neuseelands Fußballerinnen mussten im Vorfeld Nebengeräusche verdauen. Nach dem Amoklauf vor dem Eröffnungsspiel gegen Norwegen sorgte wenige Tage vor dem Duell gegen die Philippinen ein Brand inklusive Evakuierung im neuseeländischen Teamhotel für Aufregung.

Doch von alldem zeigten sich die "Football Ferns" zunächst unbeeindruckt. Mit Unterstützung der euphorischen "Kiwis" auf den Rängen - das Wellington Regional Stadium war mit 36.000 Zuschauern ausverkauft - übernahmen die Gastgeberinnen sofort die Initiative. Betsy Hasset und Auftakt-Heldin Hannah Wilkinson verbuchten die ersten Abschlüsse, die aber keinerlei Gefahr bedeuteten und das Prädikat Torchance nicht verdienten.

Bolden schockt Neuseeland

"Filipina"-Trainerfuchs Alen Stajcic hatte schon vor dem Spiel geahnt, dass der Schlüssel zum Erfolg die Defensive sein würde. Und so mauerte sich der WM-Debütant in das Spiel, machte die Räume eng und ließ den schnellen Gastgeberinnen kaum einen Meter Platz. Nach gut 15 Minuten wagte sich der Außenseiter aber zunehmend in die Offensive, Neuseeland verteidigte in einigen Szenen zu halbherzig und wurde bestraft.

Nach einem Standard bekam die Abwehr den Ball nicht geklärt. Sara Eggesvik hatte alle Zeit zum Flanken und fand Sarina Bolden, die den Ball zum 1:0 ins Tor köpfte und sich dabei gegen drei Bewacherinnen durchsetzte (24.). Die "Filipina", die beim 0:2 zum Auftakt gegen die Schweiz nicht einmal auf das Tor geschossen hatten, nutzten den ersten Abschluss bei dieser WM zum ersten WM-Tor in ihrer Geschichte. Effizienter geht es nicht.

Sarina Bolden geht als erste WM-Torschützin der Philippinen in die Geschichte ein.

Der Gegentreffer entpuppte sich als Wirkungstreffer für die so euphorisierten Neuseeländerinnen, die immer wieder wackelten und vor allem mit der Torschützin Probleme hatten. Die "Filipinas" hatten plötzlich Oberwasser, aber auch Glück, dass Hand in der 34. Minute kein Vertrauen in den eigenen Abschluss hatte und statt eines Torschusses verkorkst in die Mitte flankte. Neuseeland wurde erst gegen Ende der ersten Hälfte wieder mutiger, "Filipina"-Torfrau Olivia McDaniel musste aber bei den sieben Abschlüssen im ersten Durchgang nicht einmal ernsthaft eingreifen.

VAR: 1:1 zählt nicht

Nach dem Wechsel setzte Neuseelands Trainerin Jitka Klimková auf frisches Personal. Indiah-Paige Riley und Betsy Hassett, die ihr 147. Spiel bestritt und damit in der ewigen Bestenliste des Landes nun auf Platz drei liegt, hatten Feierabend. Stattdessen sollten Annalie Longo und Olivia Chance für neuen Schwung sorgen.

Wie schon im ersten Durchgang kamen die Gastgeberinnen mit viel Dampf zurück und versuchten die "Filipina" einzuschnüren. In der 58. Minute lag er dann doch in der Luft, der Ausgleich. Nach der fünften Ecke schraubte sich Wilkinson in die Luft, köpfte aber auf das Außennetz. In der 64. Minute kam auch noch Pech dazu. Hand traf von der Strafraumgrenze nach einem Traumpass von Chance nur den linken Pfosten - und in der 68. Minute tatsächlich das Tor. Doch der vermeintlich blitzsaubere Treffer der Neuseeländerin wurde nach einem Videobeweis zurückgenommen, weil Vorlagengeberin Wilkinson beim Pass hauchdünn im Abseits stand.

Die extrem enge Entscheidung raubte den Neuseeländerinnen aber nicht die Nerven. Sie blieben am Drücker, aber im Abschluss zu ungenau. Wilkinsons köpfte den Ball genau in die Arme von Torfrau McDaniel (74.) und Chance zielte mit ihrem starken linken Bein aus 18 Metern einige Etagen zu hoch (82.). In der Nachspielzeit zeigte McDaniel bei einem Schuss von Grace Jale aus der Nahdistanz noch einmal ihre ganze Klasse und hielt den ersten WM-Sieg für die Philippinen fest.

Gruppe A: Die Konstellation am letzten Spieltag

Neuseeland trifft zum Abschluss am Sonntag (30.07.23) auf die Schweiz, die Philippinen spielen zeitgleich gegen Norwegen. Beide Spiele sehen Sie zur besten Frühstückszeit ab 9.00 Uhr MESZ live bei sportschau.de.