FIFA Frauen WM Neuseeland gewinnt Auftaktspiel gegen Norwegen Stand: 20.07.2023 10:59 Uhr

Neuseelands Fußballerinnen haben bei der Heim-WM Geschichte geschrieben. Die Co-Gastgeberinnen gewannen das Auftaktspiel gegen Norwegen mit 1:0 (0:0) und feierten damit bei ihrer fünften Weltmeisterschaftsteilnahme den ersten Erfolg.

Von Hanno Bode

Die frühere Bundesliga-Stürmerin Hannah Wilkinson ließ den mit 42.137 Zuschauerinnen und Zuschauern gefüllten Eden Park zu Auckland am Donnerstagabend (Ortszeit) mit ihrem Treffer in der 48. Minute beben. Der Erfolg der "Football Ferns" gegen den Weltmeister von 1995 und zweimaligen Europameister war hochverdient. Neuseeland zeigte über die ganze Distanz eine beeindruckende kämpferische Leistung und wusste im zweiten Abschnitt auch spielerisch zu überzeugen. Ein höherer Sieg für den Außenseiter wäre möglich gewesen: Ria Percival vergab in der 90. Minute einen Handelfmeter.

Teams und Fans gedenken der Opfer des Anschlags

Beide Teams sowie die Zuschauerinnen und Zuschauer gedachten nach dem Abspielen der Nationalhymnen mit einer Schweigeminute der Opfer des Anschlags vom Donnerstagmorgen, bei dem ein 24-jähriger Mann auf einer Baustelle im Zentrum von Auckland zwei Menschen erschossen hatte. Der Amokläufer selbst wurde ebenfalls tot aufgefunden. Die Tat hatte sich nur unweit vom Hotel der Norwegerinnen ereignet, die von den schrecklichen Vorkommnissen wenige Stunden vor ihrem Auftaktspiel nach eigener Aussage aber nicht viel mitbekommen hatten.

Fußballerische Höhepunkte rar gesät

Den Amoklauf auszublenden und sich an diesem für den WM-Co-Gastgeber so traurigen Tag auf das Sportliche zu konzentrieren, darin bestand die große Herausforderung für die Spielerinnen. Es gelang ihnen. Vor den Augen von Neuseelands Premierminister Chris Hipkins (Labour Party) gingen beide Teams von Beginn an mit viel Elan zur Sache. Eine Delikatesse aus dem Fußball-Feinkostgeschäft war die Begegnung wie so viele andere WM-Auftaktspiele zwar nicht. Dennoch war das Duell ob seines hohen Tempos und der vielen intensiv geführten Zweikämpfe recht unterhaltsam.

Neuseeland nimmt Hegerberg und Graham Hansen aus dem Spiel

Klare Abschlüsse oder gar nennenswerte Tormöglichkeiten gab es vor der Halbzeit mit Ausnahme eines Schusses der Norwegerin Frida Maanum, der knapp über das Ziel rauschte (20.), nicht. Ein Umstand, der für die ausgezeichnete Arbeit von Außenseiter Neuseeland gegen den Ball sprach. Den "Ferns" gelang es, die norwegische Ausnahmestürmerin Ada Hegerberg beinahe komplett aus dem Spiel zu nehmen. Auch die aus Bundesliga-Zeiten beim VfL Wolfsburg noch sehr bekannte Caroline Graham Hansen konnte in den ersten 45 Minuten nahezu keine Akzente setzen. Die Defensivarbeit der Gastgeberinnen genügte also höheren Ansprüchen. Ihre Angriffsbemühungen waren allerdings wie die der Norwegerinnen kaum der Rede wert.

Alles beim Alten also beim Team von Trainerin Jitka Klimková, dessen größtes Problem seit langer Zeit das Toreschießen ist. Selbst gegen vermeintlich schwächere Gegner wie Südkorea (0:1) oder Argentinien (0:2) hatte es in der langen WM-Vorbereitungsphase nicht zu einem eigenen Treffer gereicht. Und auch bei der WM-Generalprobe gegen Italien (0:1) war Neuseeland leer ausgegangen.

Aber es gab ja noch Hannah Lilian Wilkinson. Die frühere Angreiferin des MSV Duisburg hatte bei den Weltmeisterschaften 2011 und 2015 mit Treffern zum 2:2 gegen Mexiko sowie China jeweils für Punktgewinne gesorgt. Nun traf die 31-Jährige zum wichtigen 1:0. Nach präziser Vorlage der sehr auffälligen Jacqui Hand musste Neuseelands WM-Rekordtorschützin in ihrem 116. Länderspiel nur noch den Fuß hinhalten.

Maanum vergibt den Ausgleich

Norwegen musste nun die Schlagzahl erhöhen und besaß durch Maanum auch rasch eine gute Ausgleichschance, nachdem die Abwehr der "Ferns" einmal etwas unachtsam gewesen war. Der Schuss der Mittelfeldakteurin von Arsenal aus mittiger Position rauschte aber am linken Torpfosten vorbei (59.). Viel mehr kam von den Nordeuropäerinnen erst einmal nicht. Ganz im Gegenteil: Keeperin Aurora Mikalsen musste sich bei einem Schlenzer von Indiah-Paige Riley gewaltig strecken, um das 0:2 zu verhindern (62.). Bald darauf verfehlte ein Rechtsschuss von Percival nur ganz knapp das Ziel (76.), sodass die Führung des Außenseiters längst hochverdient war.

Hansen und Percival treffen die Latte

Die Schlussphase stand dann ganz im Zeichen von Tuva Hansen. Zunächst verpasste die Spielerin des FC Bayern München mit einem Lattenschuss den Ausgleich (81.), dann sprang ihr im eigenen Strafraum der Ball an die Hand. Nach Sichtung der TV-Bewegtbilder entschied Schiedsrichterin Yoshimi Yamashita (Japan) auf Strafstoß. Percival lief, scheiterte aber ebenfalls am Aluminium (90.).

So ging das Zittern für die "Ferns" weiter. Insgesamt neun Minuten - so lange betrug die Nachspielzeit. Als diese abgelaufen war, kannte der neuseeländische Jubel im Eden Park keine Grenzen mehr. Die Gastgeberinnen haben nun gute Chancen auf den Achtelfinaleinzug, den sie vielleicht schon im zweiten Gruppenspiel am kommenden Dienstag (25.07.2023, 7.30 Uhr MESZ) gegen die Philippinen perfekt machen könnten. Norwegen steht am selben Tag (10 Uhr) gegen die Schweiz derweil bereits unter Zugzwang.