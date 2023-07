FIFA Frauen WM Wilkinson will mit Neuseeland Geschichte schreiben Stand: 16.07.2023 22:03 Uhr

Hannah Wilkinson hat bei zwei Weltmeisterschaften bereits für magische Momente für die neuseeländische Fußball-Nationalmannschaft gesorgt. Bei der Heim-WM möchte die frühere Bundesliga-Stürmerin des MSV Duisburg mit den "Football Ferns" nun auch endlich den ersten Sieg feiern.

Wenn die 31-Jährige an das WM-Auftaktspiel am Donnerstag (20.07.2023, 9 Uhr, im Livestream bei sportschau.de) im Eden Park zu Auckland gegen Norwegen denkt, bekommt sie "Gänsehaut", wie Wilkinson der Tageszeitung "The New Zealand Herald" jüngst verriet: "Ich habe es mir immer wieder vorgestellt. Es wird ein Erlebnis wie kein anderes werden." Für die Angreiferin vom australischen A-League-Club Melbourne City ist es bereits die vierte Weltmeisterschafts-Teilnahme. Ein Spiel haben die "Football Ferns" bei einer WM noch nie gewonnen. Das soll sich nun vor heimischer Kulisse ändern.

"Wir wollen nicht nur Punkte holen, wir wollen Spiele gewinnen. Und ich hoffe, dass ich dazu meinen Beitrag leisten kann", erklärte die einstige Duisburgerin. Sie bestritt für den MSV im Jahr 2021 zehn Bundesliga-Partien, in denen ihr drei Treffer gelangen. Anschließend zog es sie nach Australien.

Wilkinson sorgte für zwei neuseeländische WM-Punkte

Zu Deutschland hat Wilkinson auch wegen der WM 2011 eine ganz besondere Beziehung. Dort feierte sie ihr Weltmeisterschafts-Debüt und traf in der Nachspielzeit des letzten Gruppenspiels gegen Mexiko zum 2:2-Endstand. Ihr Tor bescherte den Neuseeländerinnen den ersten Zähler überhaupt in ihrer WM-Historie. Vier Jahre später wiederholte sie beim Turnier in Kanada das Kunststück. Erneut traf die 31-Jährige im letzten Gruppenspiel zum 2:2, diesmal gegen China. Nur bei der Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich ging die Angreiferin leer aus.

Co-Gastgeber in Gruppe A nur Außenseiter

Die WM in ihrer Heimat sei nun der "Höhepunkt" ihrer Karriere, sagte Wilkinson. "Es ist wirklich etwas ganz Besonderes, nach Hause zu kommen und vor unseren Freunden und unserer Familie zu spielen, die uns dabei geholfen haben, dorthin zu gelangen, wo wir jetzt sind", fiebert die Stürmerin dem Turnier entgegen. In der Gruppe A sind die "Football Ferns" trotz Heimvorteils nur Außenseiter auf einen der ersten beiden Plätze. Auftaktgegner Norwegen (Rang zwölf) und die Schweiz (Platz 20) stehen in der Rangliste des Weltverbandes FIFA vor Neuseeland, das 26. ist. Nur gegen die Philippinen gehen die Co-Gastgeberinnen als Favoritinnen in die Begegnung.

Dennoch blickt Wilkinson voller Zuversicht auf die Partien: "Wir haben eine ganz besondere Chance, in unserer Gruppe Geschichte zu schreiben. Wir stehen vor großen Herausforderungen, es wird wirklich spannend."

Um den ersehnten Sprung ins Achtelfinale zu schaffen, werden sich die "Football Ferns" jedoch noch erheblich steigern müssen. Trotz über zweimonatiger WM-Vorbereitung verpatzte das Team von Trainerin Jitka Klimková am vergangenen Freitag (14.07.2023) die Generalprobe für das Norwegen-Duell. Gegen Italien gab es in Auckland eine 0:1-Niederlage. Dabei wurde erneut das größte Problem der Neuseeländerinnen sichtbar: die Offensive.

"Unser Hauptaugenmerk liegt klar darauf, mehr Chancen zu kreieren und mehr Tore zu schießen", sagte Wilkinson, um dann kämpferisch hinzuzufügen: "Es wird die Mannschaft gewinnen, die es mehr will. Und kein Team wird es mehr wollen als wir."