Zitterspiel im DFB-Pokal Elfmeter erlöst Mainz 05 in Elversberg Stand: 12.08.2023 20:13 Uhr

Der SV 07 Elversberg ist im DFB-Pokal eine weitere Überraschung verwehrt geblieben. Der Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga, der vergangene Saison im Pokal für Furore gesorgt hatte, musste sich dieses Mal in der 1. Runde verabschieden. Gegen Bundesligist 1. FSV Mainz 05 gab es am Samstag (12.08.2023) eine 0:1 (0:0)-Niederlage.

Der entscheidende Treffer gelang Mainz-Angreifer Ludovic Ajorque, der in der zweiten Halbzeit einen Foulelfmeter souverän verwandelte (73.). Insgesamt war der Favorit aus Rheinhessen auch ohne den erkrankten Trainer Bo Svensson an der Seitenlinie über die gesamte Spielzeit optisch überlegen und sammelte ein großes Chancenplus.

Bereits nach 19 Minuten hatten die Mainzer Fans den Torschrei auf den Lippen. Doch einen Kopfball von Karim Onisiwo im Anschluss an einen Eckball lenkte der insgesamt stark aufgelegte SV-Schlussmann Nicolas Kristof noch an den Pfosten. Elversberg konzentrierte sich vor heimischer Kulisse lange vor allem darauf, die Räume eng zu machen und nicht in Kontersituationen zu geraten.

Ajorque-Treffer zählt nicht

Vom Ergebnis her gelang das gut. Beim offensiven Output hatte der Zweitligist aber schon zur Pause mit 1:10 Torschüssen deutlich das Nachsehen. Glück hatten die Saarlander kurz vor der Pause, als ein schöner Volleytreffer von Ajorque wegen angeblicher Abseitsposition nicht gegeben wurde (40.)

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Mainz 05 noch einmal den Druck und hatte durch Onisiwo, Ja-sung Lee und Ajorque einige gute Ansätze Richtung Tor. Schließlich musste es aber ein Elfmeter richten. Schiedsrichter Martin Petersen wertete ein Einsteigen von Manuel Feil im Elversberger Strafraum gegen Anthony Caci als Foul und zeigte auf den Punkt.

Stock vergibt Doppelchance für Elversberg

Ajorque ließ sich diese Chance nicht nehmen und schob sicher unten links zum 1:0 ein. Elversberg versuchte danach, auf mehr Offensive umzuschalten. Zwar verlor die SV Feil durch Gelb-Rot (84.), als er bei einem Zweikampf im Strafraum zu deutlich auf einen Elfmeter aus war. Und trotzdem lag kurz vor Schluss der Ausgleich in der Luft: Doch ein Schuss von Paul Stock prallte vom Pfosten ab und den Nachschuss schob er von halblinks am leeren Tor vorbei (88.). Auch ein Freistoß von Jannik Rochelt in der Nachspielzeit (90.+7) fand nicht den Weg ins Tor.

Mainz 05 ist damit mit im Topf bei der Auslosung der 2. Runde Anfang Oktober. Für Elversberg geht es in der 2. Liga am 3. Spieltag mit der Auswärtspartie beim 1. FC Kaiserslautern weiter (18.08.2023, 18.30 Uhr). Der 1. FSV Mainz 05 startet zwei Tage später in die Bundesliga-Saison 2023/34 mit dem Spiel beim 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr).