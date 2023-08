Haller-Doppelpack im DFB-Pokal Dortmund lässt in Mainz keine Zweifel aufkommen Stand: 12.08.2023 18:31 Uhr

Beim Viertligisten TSV Schott Mainz ist Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund souverän in den DFB-Pokal gestartet. In der ersten Runde feierten die Schwarz-Gelben am Samstag (12.08.2023) einen ungefährdeten 6:1 (3:1)-Sieg.

Sébastien Haller mit einem Doppelpack (22., 35.), Julian Brandt (24.), Marcel Sabitzer (57.), Donyell Malen (79.) und Youssoufa Moukoko (85.) sorgten für die BVB-Treffer. Nils Gans (34.) traf im Bundesliga-Stadion von Mainz 05 zwischenzeitlich für den Regionalligisten zum Anschluss - und sorgte damit für einen der zwei Schreckmomente beim Pflichtspiel-Auftakt des BVB. Der andere war die frühe Verletzung von Abwehrmann Niklas Süle. Der Innenverteidiger musste, nachdem er früh noch die erste Chance für die Gäste gehabt hatte, nach 29 Minuten mit einer Rückenverletzung ausgewechselt werden.

BVB-Trainer Edin Terzic brachte mit Linksverteidiger Ramy Bensebaini und Mittelfeldmann Marcel Sabitzer zwei Neuzugänge in seiner 4-2-3-1-Formation. Mit Felix Nmecha wurde ein weiterer Neuzugang wegen einer Knöchelblessur geschont. Sabitzer kam neben Neu-Kapitän Emre Can im defensiven Mittelfeld zum Einsatz. Ex-Kapitän Marco Reus stand als zentraler Spieler hinter Sturmspitze Haller erstmals seit April wieder in einem Pflichtspiel in der Startelf.

Brandt legt vor, Brandt trifft

Die Gäste brauchten gegen defensiv engagierte Amateure ein paar Minuten Anlaufzeit, setzten dann aber innerhalb von nur zwei Minuten direkt Kurs auf die zweite Runde. Zunächst war Haller auf Zuspiel von Brandt per Kopf zum 1:0 zur Stelle. Direkt mit dem nächsten Angriff erhöhte Brandt selbst auf 2:0, nachdem sich der schon in der Vorbereitung formstarke Malen auf der rechten Seite durchgespielt und den Nebenmann mit einem Querpass in den Fünfmeterraum bedient hatte.

Wenig später musste Süle nach einer längeren Behandlungsphase wegen Problemen am unteren Rücken gegen Nico Schlotterbeck ausgewechselt werden. Trainer Terzic erwartet allerdings nicht, dass Süle länger fehlen wird: "Wir wollten kein Risiko eingehen und haben daher entschieden, ihn sofort herunterzunehmen. Er hat gesagt, dass er in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal Erfahrungen damit gemacht hat und es nach zwei, drei etwas schmerzhafteren Tagen besser wird. Ich vertraue ihm da."

Und dann kam der große Moment der Gastgeber: Die Mainzer Anhänger durften sich nach einem schönen Volleyschuss im Anschluss an einen Freistoß ganz kurz über das 1:2 durch Gans freuen. Doch nur wenige Sekunden später nutzte Haller leichte Konzentrationsprobleme in der Mainzer Abwehr und erzielte im Nachsetzen das 3:1. Damit war schon vor der Pause eigentlich alles klar.

Moukoko setzt den Schlusspunkt

In Durchgang zwei blieb der BVB vor 30.312 Zuschauern, darunter ein sehr großer Anteil in Schwarz und Gelb, konzentriert und souverän. Sabitzer verwertete einen abgewehrten Reus-Schuss im Nachsetzen zum 4:1. Der sehr agile Malen traf mit einem Schuss in den Winkel zum 5:1, ehe der eingewechselte Moukoko für den 6:1-Endstand sorgte. Insgesamt war die Partie ein leichter Aufgalopp für den Favoriten aus Dortmund, der keine Fingerzeige auf die Leistungsfähigkeit gab, aber dafür für gute Stimmung vor dem Bundesliga-Start sorgen dürfte.

Während es für Schott Mainz in der Regionalliga Südwest am nächsten Wochenende gegen den VfB Stuttgart II weitergeht, startet Borussia Dortmund in die neue Bundesliga-Saison 2023/24. Der Vizemeister empfängt zum Auftakt am Samstagabend (19.08.2023, 18.30 Uhr im Sportschau-Livecenter) den 1. FC Köln.