Gütersloh vergibt Elfmeter Friðjónsson schießt Kiel in Pokal-Runde zwei Stand: 12.08.2023 17:27 Uhr

Regionalligist FC Gütersloh hat in der ersten Runde des DFB-Pokals knapp gegen Zweitligist Holstein Kiel verloren. Am Samstagnachmittag (12.08.2023) gewann Kiel mit 2:0 (0:0) nach zwei Treffern von Hólmbert Friðjónsson und zog in die zweite Pokalrunde ein.

Kiel tat sich das ganze Spiel über schwer und erspielte sich nur wenige Offensivszenen. Der Regionalligist hielt die Partie immer offen und erarbeitete sich selbst gute Gelegenheiten.

Gütersloh vergibt vom Punkt

Die Hausherren hätten vor der Pause sogar in Führung gehen können. Nach Foul im Strafraum an Markus Esko nahm sich Nico Buckmaier den Ball, jagte diesen aber deutlich über die Latte (42.). Somit ging es torlos in die Halbzeit.

Die Kieler brauchten schließlich einen Standard, um zum Erfolg zu kommen. Der eingewechselte Friðjónsson behauptete sich nach einem Eckball und drosch den Ball aus kurzer Distanz unhaltbar ins Tor.

Kiels Keeper Weiner im Fokus

Aber Gütersloh gab nicht auf. Kiels Torwart Timon Weiner war mehr als einmal gefordert und vereitelte den Ausgleich. Kurz vor dem Ende war dann aber alles klar: Erneut war es der Isländer Friðjónsson, der mit einem Kopfball das 2:0 erzielte (93.).

Der FC Gütersloh spielt in der Regionalliga West am Freitag (18.08.2023) gegen den SV Lippstadt 08. Kiel empfängt zwei Tage später Magdeburg in Liga 2. Die zweite Runde im Pokal wird am 1. Oktober ausgelost.