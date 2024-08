DFB-Pokal bringt erste Antworten Goretzka, Süle, Götze - die Härtefälle der Bundesligisten Stand: 12.08.2024 19:32 Uhr

Am Wochenende beginnen auch die Klubs aus der Fußball-Bundesliga im DFB-Pokal ihre Pflichtspielsaison. Da gibt es auch erste Auskünfte über die sportlichen Aussichten prominenter Wackelkandidaten.

Der Sommer war trotz der Europameisterschaft - oder gerade wegen ihr? - wieder voll von Transferthemen. Und zwar von vielschichtigen. Es geht meist um besonders umworbene Spieler, aber oft eben auch um solche, die vermeintlich einen schwierigen Stand und eher suboptimale Aussichten auf Einsatzzeiten in der neuen Saison haben.

Dabei ist gar nicht so entscheidend, wie viel Wahrheit in letzteren Berichten steckt - denn so oder so ist das alles Theorie. Doch aus der wird nun Praxis. Am kommenden Wochenende müssen die Trainer der Bundesligisten erstmals entscheiden, welche Spieler es in die Startelf schaffen und welche nicht. Das erste Pflichtspiel ist eben auch ein erster Aufgalopp der Topelf, die Zeit des Ausprobierens vorbei. Ein Blick auf die Spieler, deren Situation besonders spannend ist.

Leon Goretzka und Serge Gnabry

Beim FC Bayern München gibt es grundsätzlich immer ein großes Gerangel um die Startplätze, und diesmal sind zwei Akteure, für die es auch um die Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft geht, dabei mittendrin. Leon Goretzka und Serge Gnabry könnten Probleme bekommen, legten die übereinstimmenden Medienberichte schon vor Wochen nahe, auch die Transfers des Rekordmeisters untermauerten dies.

Mit João Palhinha kam der Sechser, den sich schon Ex-Trainer Thomas Tuchel gewünscht hatte - bei einem solchen Verlangen nach einem Spieler ist es äußerst unwahrscheinlich, dass er keinen Startelfplatz erhält. Im zentralen Mittelfeld bleibt dann nur noch eine Position übrig, mit dem hochtalentierten Aleksandar Pavlovic und Musterkämpfer Konrad Laimer gibt es aber zwei aussichtsreichere Kandidaten. Auch Joshua Kimmich wurde in Testspielen zuletzt wieder im Mittelfeld eingesetzt.

Zuletzt in der Generalprobe bei den Tottenham Hotspur (3:2) verzichtete Coach Vincent Kompany komplett auf Goretzka. Dafür könnte das Spiel einem anderen Härtefall Hoffnung gemacht haben: Gnabry durfte nämlich von Beginn an ran. Er könnte zu Saisonbeginn davon profitieren, dass Leroy Sané aufgrund einer Operation noch ausfallen wird und Neuzugang Michael Olise, der mit Frankreich bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille gewann, erst noch ankommen muss.

Niklas Süle

Als Borussia Dortmund in die Sommervorbereitung startete, trauten viele Beobachter ihren Augen nicht, als sie den Verteidiger sahen. Nilkas Süle, der am Ende der vergangenen Saison offensichtlich nicht in Topform war, tauchte beim ersten Training stark erschlankt auf. Übereinstimmend wurde darüber berichtet, dass er in der Pause acht Kilo abgenommen habe. Aber reicht die Rückkehr zu einem drahtigeren und durchtrainierteren Körper auch, um sich wieder einen Stammplatz beim BVB zu erkämpfen?

Im Interview mit "Sport1" offenbarte Süle nun, er hätte mentale Probleme gehabt und die überwunden. Über seinen körperlichen Wandel sagte er: "Ich bin mit dem Ziel in diese Sommerpause gegangen, so etwas wie einen Niklas Süle 2.0 zu kreieren." Er muss sich jedoch gegen Neuzugang Waldemar Anton behaupten, Nico Schlotterbeck wird wohl gesetzt sein. Bei Phönix Lübeck wird sich am Samstag (17.08.2024) zeigen, ob es Süle zurück in die Startelf schafft.

Eljif Elmas

Wenn ein Spieler für 24 Millionen Euro verpflichtet wird und in seinem ersten Halbjahr in nur 274 von 1.710 möglichen Minuten zum Einsatz kommt, sind die Diskussionen für gewöhnlich laut. Im Falle des offensiven Mittelfeldspielers, der sich nach seinem Wechsel von der SSC Neapel in Leipzig noch nicht zurechtgefunden hat, ist das bislang aber anders gewesen. Jedoch ist es jetzt an der Zeit für Eljif Elmas, dass er zeigt, warum der Verein für ihn tief ins Portmonee gegriffen hat.

Eljif Elmas von RB Leipzig in Aktion

"Jetzt passe ich mich dem deutschen Fußball an. Nächste Saison kann man einen voll fitten Eljif Elmas sehen" , hatte der 24-Jährige zu Beginn der Sommerpause versprochen, sein Trainer Marco Rose hatte zuvor einige gute Ansätze gesehen und gab seinem Spieler Hausaufgaben mit in den Urlaub. "Er hat gezeigt, auf was wir uns freuen können - wenn er sich noch mehr adaptiert, noch besser wird und athletisch vielleicht auch noch ein bisschen draufpackt" , so Rose.

Hat Elmas seinen Coach genug überzeugen können, um beim tückischen Pokalspiel bei Rot-Weiss Essen am Samstag (17.08.2024) dabei zu sein?

Mario Götze

Als klar war, dass Marco Reus seine Karriere in den USA bei LA Galaxy fortsetzen wird, dauerte es nicht lange, bis auch der Weltmeister-Torschütze von 2014 mit einem Wechsel dorthin in Verbindung gebracht wurde. Dem widersprach Mario Götze nun sehr deutlich, sagte der "Bild": "Der Moment zählt. Und momentan fühle ich mich hier sehr wohl." Dabei ist seine Situation nicht wirklich komfortabel.

In der vergangenen Saison konnte Götze nur selten glänzen - entsprechend klar waren auch die Aussagen von Dino Toppmöller während der Vorbereitung. "Von ihm erwarte ich einen Leistungsschub. Wir müssen mehr Stress im letzten Drittel erzeugen" , sagte der Eintracht-Trainer dem "Kicker" und nahm grundsätzlich seine Führungsspieler, zu denen er auch Götze zählt, in die Pflicht: "Ich werde sie stärker fordern und fördern, damit sie mehr Verantwortung übernehmen. Ich hätte mir in der vergangenen Saison in der einen oder anderen Situation mehr Führung erhofft."

Klingt so, als hätte Götze große Chancen auf einen Startplatz - aber die Konkurrenz ist groß, jung und hungrig. Mit Can Uzun kam für die Zehner-Position eines der größten Offensivtalente in Deutschland vom 1. FC Nürnberg und Fares Chaibi deutete in der vergangenen Saison schon seine Klasse an. Im zentralen Mittelfeld wäre Hugo Larsson sein großer Kontrahent. Götze muss liefern, sonst könnte er Probleme bekommen.