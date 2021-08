Preußen Münster - VfL Wolfsburg (Sonntag 15.30 Uhr)

Der Trainer Sascha Hildmann von Preußen Münster am Spielfeldrand

Fast ein Jahrzehnt war Preußen Münster der Inbegriff des typischen Drittligisten. Von 2011 bis 2020 spielte das Gründungsmitglied der Bundesliga in dieser Spielklasse, unter dem auch jetzt noch tätigen Trainer Sascha Hildmann musste der Klub wieder in die viertklassige Regionalliga West absteigen. Damit endete nach einer Dekade die erneute Periode des Profifußballs beim SCP.

Im DFB-Pokal gab es schon so manche schöne Episode: Unvergessen ist der 19. August 2012, als die Preußen in der ersten Runde den überheblichen SV Werder Bremen im heimischen Stadion in einem packenden Fight mit 4:2 düpierten. Danach war aber gegen den FC Augsburg schon wieder Schluss. Zwei Jahre später kam sogar der FC Bayern im Münsterland vorbei, siegte aber recht locker mit 4:1.

SV Elversberg - 1. FSV Mainz 05 (Sonntag 15.30 Uhr)

Der Cheftrainer von SV Elversberg am Spielfeldrand

Der Slogan ist griffig: "Wir halten zusammen. Fußball für die ganze Familie." Damit wirbt der SV Elversberg, das sportliche Aushängeschild der saarländischen Gemeinde Spiesen-Elversberg im Landkreis Neunkirchen, rund 15 Kilometer nordöstlich von Saarbrücken. Hier im Hoheitsgebiet von einem Traditionsverein wie dem 1. FC Saarbrücken, wo auch der 1. FC Kaiserslautern noch viele Anhänger hat, muss ein Nischenklub über den Zusammenhalt kommen.

Der Bundesligist aus Mainz hat keine weite Anreise. Klar, dass die 2.600 Eintrittskarten in Kürze ausverkauft waren. Vergangene Saison wurde der SV Elversberg Vizemeister der starken Regionalliga Südwest, versuchte sich die vergangenen Jahre aber vergeblich am Aufstieg. Im Vorjahr gelang im Pokal ein Achtungserfolg, der Klub warf damals den Zweitligisten FC St. Pauli mit 4:2 aus dem Wettbewerb, zog dann aber gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:5 den Kürzeren.

Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln (Sonntag 15.30 Uhr)

Der Cheftrainer Dirk Kunert von Carl-Zeiss Jena

Exakt 2.728 Zuschauer, davon 360 Gästefans, sind im Ernst-Abbe-Sportfeld erlaubt. Ob sie eine Sensation zu sehen bekommen? Die Gastgeber sind, gemessen an den eigenen Ansprüchen, in der Viertklassigkeit nicht gut gestartet. Nach drei Spielen in der Regionalliga Nordost hat der FC Carl Zeiss Jena bereits acht Punkte Rückstand auf Rang eins - und nur ein mickriges Törchen geschossen. Zuletzt gab es eine Nullnummer gegen Lok Leipzig. Auch für Sportchef Tobias Werner und Trainer Dirk Kunert ist das zu wenig.

Was macht Hoffnung? Carl Zeiss Jena gewann in DDR-Zeiten vier Mal den Pokal und stand 1981 sogar im Endspiel des Europapokals der Pokalsieger (1:2 in Düsseldorf gegen Dinamo Tiflis). Lang, lang ist's her. 2007/2008 schafften es die Thüringer noch einmal bis ins Halbfinale, scheiterten erst an Borussia Dortmund (0:3). Im vergangenen Jahr war Werder Bremen (0:2) eine Nummer zu groß. 2016 auch der FC Bayern (0:5), als das Ernst-Abbe-Sportfeld noch bis auf den letzten Platz gefüllt war.

red, sid, dpa | Stand: 05.08.2021, 11:42