Sieg nach Rückstand Musiala und Tel retten Bayern in Kopenhagen Stand: 03.10.2023 23:25 Uhr

Am 2. Spieltag der Fußball-Champions-League hat sich Bayern München am Dienstag (03.10.2023) beim FC Kopenhagen nach einem Rückstand noch einen 2:1 (0:0)-Sieg erkämpft.

Die Kopenhagener Führung erzielte Lucas Lerager (56.) zunächst nach einem schnellen Angriff des dänischen Meisters durch das Zentrum. Jamal Musiala glich mit einer Einzelaktion für die Münchener aus (67.), ehe der eingewechselte Mathys Tel (82.) für den Siegtreffer sorgte.

Nach dem 4:3 zum Auftakt gegen Manchester United führen die Bayern die Gruppe A mit sechs Punkten vor Galatasaray Istanbul an, das sein zweites Gruppenspiel mit 3:2 in Manchester gewann.

Wenige Offensivszenen in Halbzeit eins

Wie schon zuletzt über weite Strecken beim 2:2 in der Bundesliga bei RB Leipzig präsentierten sich die Münchener auch in Kopenhagen offensiv lange mit zu wenigen Ideen und defensiv fahrig. In Durchgang eins kamen die Münchener kaum zu nennenswerten eigenen Abschlüssen und bei den Kontern der Dänen glimpflich davon.

So ging die Fahne des Schiedsrichter-Assistenten hoch, als Victor Claesson allein vor Bayern-Schlussmann Sven Ulreich auftauchte (29.). Abseits.

Zu viel Platz bei Kopenhagener Führung

In Halbzeit zwei hatte der deutsche Meister nicht so viel Glück. Diogo Goncalves schüttelte Konrad Laimer im Mittelfeld hat und hatte auf einmal viel Platz. Über Mohamed Elyounoussi landete der Ball bei Claesson. Dessen Schuss blockte Min-jae Kim genau auf Lerager, der mit einem Aufsetzer den Ball im linke Eck versenkte.

In der Folge verteidigte Kopenhagen noch leidenschaftlicher und stellte die deutschen Gäste vor enorme Probleme. Es brauchte einen Geniestreich von Musiala, um den FCB zurück ins Spiel zu bringen: Gegen zwei Gegner dribelte der 20-Jährige in den Strafraum, schlug einen Haken nach innen und setzte den Schuss präzise unten rechts zum 1:1 ins Netz.

Musiala legt den Schalter um

Damit schien Musiala den Schalter für sein Team umgelegt zu haben. Die Münchener spielten in der Folge druckvoller und erhöhten die Gangart noch mit der Einwechslung von Leon Goretzka, Mathys Tel und Thomas Müller (77.).

Goretzka hatte auch gleich eine gute Kopfballchance, drückte den Aufsetzer aus acht Metern aber rechts am Tor vorbei (81.). Wenig später machten seine beide "Einwechsel-Kollegen" aber alles klar: Müller ging durchs Zentrum in die Tiefe und hatte im Strafraum das Auge für Tel. Der französische Teenager trieb den Ball von halblinks humorlos zum Siegtreffer ins Netz.

Ulreich der Held der letzten Sekunde

Nur in der Schlusssekunde mussten die Münchener noch einmal die Luft anhalten, als Eric-Maxim Choupo Moting eine Flanke unglücklich Richtung eigenes Tor lenkte, aber Ulreich mit einer ganz starken Reaktion den Ball noch um den Pfosten lenkte und den Sieg damit festhielt (90.+5).

Die nächste Aufgabe für den FC Bayern München wartet am Sonntag (08.10.2023, 15.30 Uhr) in der Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg. In der Champions League geht es für die Münchener als nächstes Ende Oktober zu Galatasary Istanbul.