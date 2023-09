Unentschieden im Topspiel Bayern München beißt sich in Leipzig zurück Stand: 30.09.2023 20:37 Uhr

Mit einer Energieleistung hat der FC Bayern München die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge gegen RB Leipzig verhindert. Am Samstag (30.09.2023) holten die Münchener in der Fußball-Bundesliga nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2.

In einer intensiven Partie erzielten Lois Openda (20. Minute) und Castello Lukeba (26.) die Tore für Leipzig. Für die Münchener schafften Harry Kane per Elfmeter (57.) und Leroy Sané (70.) nach einem Konter in der zweiten Halbzeit den Ausgleich. Bayern München büßte mit dem Remis allerdings die Tabellenführung ein und liegt mit 14 Punkten hinter Bayer 04 Leverkusen (16) und dem VfB Stutttgart (15) nur noch auf Rang drei. Leipzig ist mit 13 Zählern Fünfter.

Beide Kontrahenten boten nach Rotationen bei ihren Pokalsiegen unter der Woche im Bundesliga-Spitzenspiel wieder ihre bestmögliche Startelf auf, und die Münchener zeigten zu Beginn, dass sie ein Statement abgeben wollten: Mit viel Tempo und Tiefe im Spiel gehörte den Gästen die Anfangsphase und schon nach drei Minuten tauchte Jamal Musiala frei vor dem Leipziger Tor auf, scheiterte aber an Schlussmann Janis Blaswich.

Leipzigs Openda und Lukeba nutzen Bayern-Fehler gnadenlos aus

Die Sachsen traten gegen den Ball nicht ganz so aggressiv auf wie gewohnt, machten aber immer besser die Räume zu. Und dann war das Team von Trainer Marco Rose vor allem bei Standardsituationen wacher als die Münchener. Mit einer einfachen Einwurf-Abfolge in Höhe der Mittellinie hebelte RB vor dem 1:0 die komplette Bayern-Abwehr aus. Xaver Schlager schickte Openda in die Tiefe. Der zog bedrängt von Min-jae Kim los Richtung Tor und schoss dann beim Abschluss im Strafraum den Koreaner so an, dass FCB-Torwart Sven Ulreich keine Chance hatte.

Beim 2:0 half Ulreich dann selbst aktiv mit, als er einen Eckball unterlief. Openda drückte den Ball per Kopf ins Zentrum, wo Lukeba freistehend einschoss. Ärgerlich für die Münchener: Statt Eckball hätte es zuvor Abstoß geben müssen. So lagen die Bayern nach nicht einmal einer halben Stunde mit zwei Toren zurück und taten sich mit der Aufarbeitung erst einmal schwer. Gegen kompakte Leipziger kam der Rekordmeister nicht mehr ins Tempo. Die zuletzt so starken Leroy Sané oder Harry Kane blieben zunächst ohne Wirkung.

Kane-Elfmeter bringt Bayern zurück ins Spiel

Auch nach der Pause bekamen die Münchener gegen giftige Leipziger erst einmal keinen Zugriff auf die Partie. Ein Handelfmeter brachte die Gäste aber wieder ins Spiel, weil sich Benjamin Henrichs bei einem Freistoß mit dem Rücken in den Ball drehte und den Schuss mit einem Heben des Ellbogens abwehrte. Kane ließ sich die Chance nicht entgehen und verkürzte mit seinem achten Saisontreffer auf 1:2.

Das Bayern-Spiel wurde danach griffiger, Leipzig immer tiefer Richtung eigenen Strafraum zurückgedrängt. Der eingewechselte Raphael Guerrreiro verpasste mit einem 20-Meter-Schuss knapp den Ausgleich (60.). Leipzig schaffte kaum Entlastung und lief dann auch noch in einen Konter. Musiala machte nach einem Eckball Tempo durchs Zentrum, spielte auf Sané, der alleine vor dem Tor das 2:2 erzielte.

Bayern hatte in der Folge Oberwasser. Leipzig stabilisierte sich in der Schlussphase allerdings wieder und brachte das Unentschieden noch ins Ziel.

Englische Woche für Leipzig und Bayern

RB Leipzig empfängt zunächst am Mittwoch (4.10.2023, 21 Uhr) in der Champions League Manchester City und tritt am 7. Spieltag erneut zu Hause gegen den VfL Bochum an (Samstag, 15.30 Uhr). Bayern hat nach dem Champions-League-Spiel am Dienstag beim FC Kopenhagen (21 Uhr) am Sonntag in der Bundesliga den SC Freiburg zu Gast (17.30 Uhr).