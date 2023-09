Auswärtssieg in Köln Stuttgart jubelt auch ohne Guirassy-Tore Stand: 30.09.2023 17:25 Uhr

Der VfB Stuttgart kann auch ohne Tore von Serhou Guirassy gewinnen. Beim 2:0 (0:0) beim 1. FC Köln am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga bescherte dieses Mal der eingewechselte Deniz Undav (68., 88.) den Schwaben drei Punkte.

Mit dem vierten Sieg in Folge schob sich Stuttgart mit 15 Punkten erst einmal vor auf Platz zwei. Köln ist nach der dritten Niederlage in Folge mit nur einem Zähler Sechzehnter und weiter sieglos.

Den Rheinländern war nach der jüngsten Negativserie das Bemühen anzumerken, vor allem kein Gegentor zu kassieren. Von Beginn an konzentrierte sich der FC am Samstag (30.09.2023) auf die Abwehrarbeit und überließ den Gästen über weite Strecken das Feld. Stuttgart kombinierte sich mit dem Selbstvertrauen seiner jüngsten Erfolgsserie immer wieder gut bis zum Strafraum durch, aber Richtung Tor passierte nicht allzu viel.

Guirassy kommt kaum zum Abschluss

Vor allem Guirassy stellten die Kölner in Strafraumnähe immer wieder gut zu, so dass bis auf einen Lattenkopfball (7.) von Stuttgarts Zehn-Tore-Mann an Abschlüssen nichts zu sehen war und er am Ende erstmals in dieser Spielzeit ohne Treffer blieb. Köln traute sich erst ab Mitte der ersten Hälfte etwas mehr zu und hatte durch Schüsse von Davie Selke (24.) und Dejan Ljubicic (31.) ordentliche Abschlüsse.

In Halbzeit zwei änderte sich an der Ausrichtung der Partie nicht viel. Köln wartete auf Konter, Stuttgart auf die Lücke in der Defensive der Gastgeber. Die fand sich in der 68. Minute. Chris Führich setzte sich links im Strafraum durch und legte zurück auf den kurz zuvor eingewechselten Undav. Der stand sträflich frei und brachte den Ball aus acht Metern im Kölner Tor unter.

Kölner Offensive zu harmlos

Die Gastgeber rangen danach um eine Antwort. Aber wie schon über die bisherige Saison gelang den "Geißböcken" aus dem Spiel heraus kaum etwas Richtung Tor. Versuche von Ljubicic (84.) und Faride Alidou (85.) entschärfte VfB-Torwart Alexander Nübel. Dafür machte Stuttgart mit einem Konter den Deckel drauf: Silas Katompa Mvumpa zog über halblinks davon und seinen Schuss an den Pfosten staubte Undav zum 2:0 ab.

Für den VfB heißt der kommenden Bundesliga-Gegner VfL Wolfsburg (Samstag, 7.10.2023 um 15.30 Uhr). Köln ist unweit der eigenen Stadtgrenze auswärts beim Bayer 04 Leverkusen gefordert (Sonntag, 8.10.2023 um 15.30 Uhr).