Auswärtserfolg in Mainz Eiskaltes Leverkusen sammelt die nächsten Punkte ein Stand: 30.09.2023 17:44 Uhr

Bayer Leverkusen hat am Samstag (30.09.23) die nächsten drei Punkte eingesammelt. Der Sieg in Mainz bescherte der Werkself vorerst Platz eins in der Tabelle. Die Gastgeber agierten mutig, lange Zeit auf Augenhöhe, waren am Ende aber glücklos, auch weil Leverkusen seine wenigen Chancen eiskalt nutzte.

Sepp van den Berg grätschte den Ball bei einer Rettungsaktion in die eigenen Maschen (18.). Nach der Pause erhöhte Álex Grimaldo per sehenswertem Freistoß (59.). Nur wenig später erhöhte Jonas Hofmann freistehend per Flachschuss (65.). Mainz verharrt mit bislang nur einem Zähler aus sechs Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Bayer stellte einen Startrekord auf: In der Klub-Historie hatte Leverkusen bislang noch nie 16 Punkte nach sechs Spieltagen auf dem Konto.

Boniface abgemeldet, Mainz mit ansprechender Taktik

Mainz machte es von Beginn an sehr gut gegen die offensivstarken Gäste vom Rhein. Die Abwehr um Stefan Bell schaffte es perfekt, den gefährlichen Leverkusener Angreifer Victor Boniface abzumelden. Gleichzeitig produzierten die Rheinhessen selbst vielversprechende Angriffe. Allein ein Treffer wollte nicht gelingen. Jedenfalls nicht ins gegnerische Tor.

Denn als die Leverkusener sich zum ersten Mal in die Tiefe der Mainzer Hälfte spielten, fiel der Führungstreffer. Palacios bediente Frimpong per perfektem Steilpass. Von rechts suchte der Niederländer am zweiten Pfosten den einschussbereiten Boniface. Doch van den Berg versuchte per Grätsche zu klären - bewerkstelligte dies aber in die – aus Mainzer Sicht gesehen – falsche Richtung.

Mainz ließ sich nicht entmutigen und spielte weiter munter nach vorne. Karim Onisiwo und besonders Brajan Gruda spielten auffällig, aber letztendlich glücklos. Bayer-Schlussmann Lukáš Hrádecký parierte gegen Letzteren (30.) bei der größten Mainzer Torchance.

Gastgeber drücken nach Pause

Auch nach der Pause ließ der Mainzer Druck nicht nach. Wieder war es Hrádecký, der nach einer Fernandes-Ecke reaktionsschnell gegen Onisiwos Kopfball auf dem Posten war (54.). Doch wieder jubelten die Gäste, als Mainz überlegen wirkte, aber nichts Nennenswertes auf den Rasen brachte.

Nach einem Foul gegen Boniface verwandelte Grimaldo nach sehenswertem Freistoß mit einem Versuch direkt in den linken Winkel. Und dann trug sich Hofmann auch noch in die Liste der Torschützen ein, als Adli von links von der Grundlinie aus quer durch den Strafraum passte, Palacios ließ den Ball passieren, aber Hofmann stand halblinks mutterseelenallein und vollstreckte unhaltbar für Robin Zehntner im Tor der Hausherren.

In der Schlussphase verfehlte der bei Mainz eingewechselte Anwar El Ghazi knapp per Distanzschuss, aber der Ehrentreffer an diesem sechsten Spieltag wollte nicht mehr gelingen.

Mainz in Gladbach, Leverkusen gegen Köln

Die Mainzer sind am kommenden Spieltag in Gladbach zu Gast (Freitag, 6.10.2023 um 20.30 Uhr). Bayer trifft zwei Tage später auf den rheinischen Rivalen aus Köln (15.30 Uhr).