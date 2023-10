Standard-Treffer reichen Freiburg gewinnt zähen Kick gegen Augsburg Stand: 01.10.2023 19:40 Uhr

Nach einer kleineren Durststrecke hat der SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga durch einen schmucklosen 2:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Augsburg wieder die vorderen Plätze ins Visier genommen.

Vincenzo Grifo (5.) per Foulelfmeter und Verteidiger Philipp Lienhart per Kopf nach einem Grifo-Eckball (56.). erzielten am Sonntag (01.10.2023) die Treffer zum dritten Saisonsieg der Breisgauer. Zehn Punkte bedeuten für SC nach sechs Spieltagen Rang acht. Augsburg liegt mit fünf Punkten auf Platz 14.

Grifo verwandelt ganz sicher

Gleich mit dem ersten Angriff der Partie bekam die Begegnung den Kompass gesetzt: Mit einem ungeschickten Zweikampf verursachte Iago gegen Freiburgs Roland Sallai einen Elfmeter, den Grifo in gewohnt in sicherer Manier verwandelte.

Als Freiburg dann auch noch eine Schrecksekunde überstand, als Torwart Noah Atubolu einen Abspielfehler der Abwehr im Eins-gegen-Eins gegen Philipp Tietz ausbügeln musste (9.), war es mit der Aufregung in Durchgang eins vorbei. Mehr als Kampf brachten beide Teams über eine lange Strecke nicht zustande.

Augsburg viel zu harmlos

So ging es erst einmal in den zweiten 45 Minuten weiter. Freiburg kontrollierte die Partie über die bessere Spielanlage. Augsburg bekam offensiv kaum etwas hin. Als dann Lienhart einen Grifo-Eckball am ersten Pfosten per Kopf zum 2:0 ins Tor wischte, war die Partie gelaufen.

Die Gäste bemühten sich zwar um mehr Betrieb in Richtung SC-Tor, aber mehr als ein Abseitstreffer kurz vor Schluss von Sven Michel (85.) war nicht herauszuholen für den FCA.

Augsburg empfängt Darmstadt, Freiburg in München gefordert

Die Augsburger haben am kommenden Spieltag den SV Darmstadt 98 zu Gast (Samstag, 7.10.2023 um 15.30 Uhr). Dem SC Freiburg steht eine harte Woche bevor. Nach dem Europa-League-Spiel am Donnerstag (18.45 Uhr) gegen West Ham United muss der SC dann am Sonntag beim FC Bayern München (17.30 Uhr) ran.