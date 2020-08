Die letzten Stunden vor dem Anpfiff

Es gibt mindestens einen Franzosen, der dem FC Bayern vor dem Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain am Sonntagabend (23.08.2020) die Daumen drückt: "Ihr seid besser. Auf geht's, viel Glück" übermittelte Franck Ribéry eine von vielen Videobotschaften ehemaliger Bayern-Stars, die die Münchner am Sonntagvormittag auf der Klub-Webseite veröffentlichten.

Mit Philipp Lahm meldete sich ein weiterer Bayern-Held der Vergangenheit im ZDF zu Wort. Der Kapitän des Triple-Triumphs von 2013 stellte Trainer Hansi Flick schon jetzt auf eine Ebene mit Ottmar Hitzfeld und Jupp Heynckes, den Trainern, die zuletzt den Henkelpott nach München holten. Genau wie seine berühmten Vorgänger habe Flick die "Kräfte innerhalb des Vereins gebündelt", so Lahm. Auch deshalb seien die Münchner im Finale " ein Tick der größere Favorit" .

Der Tagesablauf vor dem großen Finale ähnelt jenem vor normalen Partien, sagte Nationalspieler Joshua Kimmich. Für 10.30 Uhr war ein leichtes Training angesetzt, das aber eher "eine Aktivierung, ein Bewegen" sei, so Kimmich. Im Anschluss gebe es die Mittagsruhe und eine abschließende Besprechung vor der Abfahrt ins Stadion.

Offene Fragen bei der Aufstellung

Das Taktik-Duell der deutschen Trainer Hansi Flick und Thomas Tuchel begann schon bei der Pressekonferenz am Samstagabend: beide Coaches ließen sich bei den offenen Fragen über die Startaufstellungen nicht in die Karten schauen. Nach wie vor nicht ausgeschlossen ist, dass Flick den lange verletzten Benjamin Pavard doch erstmals wieder von Beginn an die Viererkette stellt. Auch bei Jerome Boateng (muskuläre Probleme) gibt es wohl erst kurz vor dem Anpfiff Gewissheit, ebenso wie auf der linken Außenbahn, wo Kingsley Coman für Ivan Perisic in die Startelf rücken könnte.