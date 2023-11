Champions League Trotz Zwei-Tore-Führungen - Man United vor dem Aus Stand: 29.11.2023 20:54 Uhr

In der Champions League droht Manchester United das Achtelfinale zu verpassen. Bei Galatasaray reichten am Mittwoch (29.11.2023) komfortable Vorsprünge nicht zum erhofften Sieg.

Die "Red Devils" hatten zwar in beiden Halbzeiten starke Starts, aber am Ende reichte es nur zu einem 3:3 (2:1) In Istanbul. Alejandro Garnacho (11.) und Bruno Fernandes (18.) sorgten schon zu einem recht frühen Zeitpunkt für eine komfortable Führung, Hakim Ziyech (29.) gelang der Anschlusstreffer für die druckvollen Gastgeber.

Im zweiten Durchgang waren die Engländer wieder zu Beginn die stärkere Mannschaft, Scott Tominay erhöhte keine zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff auf 3:1 (55.). Mit seinem zweiten Freistoßtor konnte Ziyech (62.) jedoch erneut verkürzen - und diesmal legte Galatasaray auch nach. Kerem Aktürkoglu sorgte für den Punktgewinn der Türken (71.).

Durch den bleibt Galatasaray vorerst Zweiter in der Gruppe A und würde mit einem Sieg am letzten Spieltag beim FC Kopenhagen ins Achtelfinale einziehen. Manchester muss derweil einerseits auf Schützenhilfe des FC Bayern München am Abend gegen Kopenhagen hoffen und dann selbst den deutschen Rekordmeister zum Abschluss besiegen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Dafür dürfte Galatasaray zum Abschluss aber auch nicht gewinnen.

Sevilla vergeigt Vorsprung sogar noch schlimmer

Wie bei Manchester sah es auch beim FC Sevilla lange so aus, als würde er sich eine durchaus komfortable Ausgangssituation für den letzten Spieltag bescheren. Sergio Ramos (24.) und Youssef En-Nesyri (47.) sorgten gegen PSV Eindhoven für eine komfortable 2:0-Führung, ehe ein Platzverweis für Lucas Ocampos (66.) die Wende einleitete. Ismael Saibiri (68.) brachte die Niederländer wenig später wieder heran, ein Eigentor von Nemanja Gudelj (82.) glich die Partie aus. Und es kam noch schlimmer für Sevilla: Ricardo Pepi schoss Eindhoven in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 3:2 (0:1)-Sieg.

Dadurch ist sicher, dass sich Sevilla nicht mehr für das Achtelfinale der Champions League qualifizieren kann. Und auch das Trostpflaster Europa League könnte der dortige amtierende Champion verfehlen - um Dritter zu werden muss Sevilla am letzten Spieltag bei RC Lens gewinnen und zuvor noch auf eine Niederlage der Franzosen beim FC Arsenal hoffen.