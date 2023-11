Champions League Sieg in Mailand - BVB schafft es vorzeitig ins Achtelfinale Stand: 28.11.2023 23:31 Uhr

In der Champions League läuft es einfach: Borussia Dortmund steht ein Spiel vor Schluss im Achtelfinale. Bei AC Mailand gab es am Dienstag (28.11.2023) einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg. Marco Reus, Jamie Bynoe-Gittens und Karim Adeyemi erzielten die Tore, außerdem profitierte der BVB von einem gehaltenen Elfmeter von Gregor Kobel.

" Wir haben es wirklich gut gemacht und mit dem Ballbesitz hier viel Atmosphäre rausgenommen ", sagte Abwehrchef Mats Hummels, der ein überragendes Spiel machte bei "Prime Video". " Wir haben einen hochverdienten Sieg eingefahren und uns eher beflügeln als beeindrucken lassen. Schade, dass wir noch nicht sicher Erster sind. "

"Elfmeterschießen" zu Beginn des Spiels

Dabei dominierte Milan Anfangsphase der Partie. Doch die Gastgeber verpassten es auch, bei zwei großen Gelegenheiten die Führung zu erzielen. Erst verpassten Samuel Chukwueze und Olivier Giroud eine scharfe Flanke etwa drei Meter vor dem gegnerischen Tor (5.), dann versagten Giroud vom Punkt die Nerven. Nach einem Handspiel von Nico Schlotterbeck gab es Elfmeter, doch Gregor Kobel konnte den Schuss des französischen Stürmers abwehren (6.).

Drei Minute später gab es schon wieder Strafstoß - diesmal auf der anderen Seite. Davide Calabria foulte Jamie Bynoe-Gittens und sorgte dafür, dass Marco Reus die große Chance auf das 1:0 für den BVB bekam. Und anders als sein Gegenüber verwandelte der Dortmunder zur Führung (10.). Milan-Torhüter Mike Maignan ahnte zwar die Ecke, war gegen den scharfen und platzierten Schuss aber machtlos.

Chukwueze bestraft Dortmunder Chancenwucher

Einen machtlosen Eindruck machte in der Folge die gesamte Mannschaft der "Rossoneri". Doch Bynoe-Gittens vergab nach einem erneuten erfolgreichen Dribbling gegen Calabria die Chance auf das 2:0 (19.), außerdem spielten die Dortmunder beste Kontermöglichkeiten im letzten Moment zu ungenau aus. Marcel Sabitzer (34.) und Donyell Malen (37.) waren die Paradebeispiele von Aktionen, in denen deutlich mehr drin war.

Noch ärgerlicher: direkt nach der vergebenen Malen-Chance fiel der Ausgleich. Chukwueze setzte sich im Solo gegen Ramy Bensebaini und Bynoe-Gittens durch, zog in die Mitte und schoss den Ball ins lange Eck - und weil Schlotterbeck den unhaltbar abfälschte, hatte Kobel in diesem Fall keine Chance (37.). Und beinahe wäre es in der ersten Halbzeit noch schlimmer für den BVB gekommen, Calabria köpfte in der dritten Minute der Nachspielzeit jedoch völlig freistehend am Dortmunder Tor vorbei.

Thiaw und Schlotterbeck müssen vom Platz

Auch nach der Pause brauchte der BVB zunächst ein wenig Glück. Aus kurzer Distanz kam der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic per Seitfallzieher zum Abschluss, Julian Ryerson konnte jedoch noch mit der Schulter blocken (49.).

Noch schlimmer für Milan war dann, was auf der anderen Seite direkt danach passierte. Bei einem Sprint zog sich der deutsche Nationalspieler Malick Thiaw eine Muskelverletzung zu und musste ausgewechselt werden. Der nächste Verletzte bei Mailand, das ohnehin schon von großen Personalproblemen (unter anderem fehlte Topspieler Rafael Leao) geplagt war. Jedoch musste auch BVB-Trainer Edin Terzic reagieren, der wegen einer Erkältung angeschlagene Schlotterbeck zeigte an, nicht mehr weiterspielen zu können.

Wieder Bynoe-Gittens, dann Adeyemi

Dortmund wurde mit dieser Umstellung aber besser fertig - und dann schlug wieder die große Stunde des Helden aus dem Gladbach-Spiel. Bynoe-Gittens war am vergangenen Wochenende in der Bundesliga Initiator des Sieges im Borussia-Duell (4:2 nach 0:2-Rückstand) und nach seinem herausgeholten Elfmeter traf das Toptalent auch in Mailand. Sabitzer spitzelte den Ball zum 19-Jährigen, der ihn aus 16 Metern überlegt zum 2:1 ins gegnerische Tor schob (59.).

Und wieder veredelten die Dortmunder die Leistung ihres Jungstars. Denn der eingewechselte Karim Adeyemi sorgte wenig später für die Vorentscheidung. Bei seinem Schuss aus 17 Metern erwischte der BVB-Stürmer Maignan auf dem falschen Fuß und erhöhte auf 3:1 (69.). Milan drückte in der Folge zwar, brachte aber nicht mehr zustande als einen Kopfball von Luka Jovic an den Pfosten (85.). Niclas Füllkrug vergab kurz danach mit einem Lattentreffer noch die Chance auf den vierten Dortmunder Treffer (88.).

Durch den Sieg sicherte sich der BVB vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale. Zwar können Newcastle United und Paris St. Germain (trennten sich 1:1) im letzten Spiel noch punktemäßig gleichziehen, im direkten Dreiervergleich hätten die Dortmunder aber auf jeden Fall gegenüber Newcastle die Oberhand. Und so hat der BVB trotz der turbulenten vergangenen Wochen sein erstes Ziel eindrucksvoll erreicht.