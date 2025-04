Champions League BVB-Trainer Kovac setzt gegen Barca erneut auf Süle Stand: 15.04.2025 19:50 Uhr

Nach seinem Startelf-Comeback am vergangenen Wochenende darf Niklas Süle gegen den FC Barcelona wieder von Beginn an ran. Der Verteidiger soll bei der Revanche für die BVB-Pleite im Hinspiel helfen.

0:4 hatten die Dortmunder in Barcelona verloren, im Rückspiel muss Trainer Niko Kovac ohne seinen Kapitän auskommen. Emre Can hatte am Samstag beim 2:2 beim FC Bayern München an der Seite von Süle verteidigt und Waldemar Anton verteidigt, nun rutscht Ramy Bensebaini für den 31-Jährigen, den muskuläre Probleme plagen, in die Startelf. Wie in München wird der BVB mit einer Dreierkette agieren, im Hinspiel hatte Bensebaini als Teil einer Viererkette große Probleme mit Lamine Yamal.

Insgesamt vier Wechsel nach dem Spiel beim FC Bayern

Im Vergleich zum Remis bei den Bayern nimmt Kovac drei weitere Änderungen vor. Yan Couto ersetzt auf der rechten Seite Julian Ryerson, der ebenfalls eine Pause bekommt. Karim Adeyemi darf anstelle des formschwachen Julian Brandt stürmen, außerdem rückt Felix Nmecha für Salih Özcan ins Mittelfeldzentrum. In einem 3-5-2-System will sich Kovac, der auf Carney Chukwuemeka verzichten muss, wenigstens für die 0:4-Klatsche im Hinspiel rehabilitieren.

Barca-Trainer Hansi Flick hatte im Vorfeld schon gesagt, dass sein Team kein Spiel "auf die leichte Schulter" nehme - entsprechend stellt er auch auf. Der ehemalige deutsche Nationaltrainer verzichtet auf eine große Rotation, es gibt drei Umstellungen, unter anderem spielt Gavi für Mittelfeldmotor Pedri.

Die BVB-Aufstellung: Kobel - Süle, Anton, Bensebaini - Nmecha, Groß - Couto, Beier, Svensson - Guirassy, Adeyemi.

Die Aufstellung des FC Barcelona: Szczesny - Koundé, Cubarsi, Araujo, Martin - de Jong, Gavi, Lopez - Yamal, Lewandowski, Raphinha.