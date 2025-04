1. Spielbeginn

Die Mannschaften laufen ein - in wenigen Minuten geht es los!

Nur einem Team in der Geschichte der Königsklasse gelang es bisher ein 0:4 im Rückspiel noch aufzuholen: Ausgerechnet der FC Barcelona machte in der Saison 2016/17 ein 0:4 gegen PSG aus dem Hinspiel wett, gewann das Rückspiel mit 6:1! Dortmund will vor heimischer Kulisse von Beginn an alles reinhauen, wie Kovač auf der Pressekonferenz betonte: "Wir wollen von der ersten Minute an da sein. Das müssen wir auch, weil uns Barcelona gegenübersteht."

Auch auf Seiten der Katalanen gibt es vier personelle Wechsel in der ersten Elf, weil Flick Pau Cubarsí, Gerard Martín, de Jong und Gavi für Alejandro Balde (Oberschenkelverletzung), Iñigo Martínez, Eric García und Pedri (alle Bank) aufstellt. Barcelona hat somit neben den genannten Spielern noch Olmo, Fati und Ferran Torres für die Offensive in der Hinterhand! Durch das 1:0 gegen Leganes am vergangenen Wochenende hat Barcelona die Serie von Spielen ohne Niederlage auf 24 Partie geschraubt!

Am Wochenende entführte der BVB beim 2:2 gegen den FCB einen Punkt aus der bayrischen Landeshauptstadt. Trainer Niko Kovač baut seine Startelf jedoch auf gleich vier Positionen um: Can ist wegen muskulären Problemen nicht dabei und wird durch Bensebaïni ersetzt. Ryerson, Öczan und Brandt werden hingegen von Yan Couto, Nmecha und Adeyemi ersetzt. Dortmund setzt damit auf mehr Tempo in der Offensive, zudem gibt Nmecha nach seiner Einwechslung in München sein Startelfcomeback.

Für einen Einzug ins Halbfinale muss der BVB auf ein Wunder von Dortmund hoffen: Im Hinspiel vor einer Woche unterlag Schwarz-Gelb auch in der Höhe verdient mit 0:4, hat sich damit eine schlechte Ausgangslage für das Rückspiel im eigenen Stadion verschafft. Während Dortmund den spanischen Angriff in der ersten Halbzeit noch einigermaßen in Schach hielt, brachen nach dem Seitenwechsel fast alle Dämme und der ehemalige Borusse Lewandowski schnürte sogar einen Doppelpack.